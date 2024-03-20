Кулеба назвал страну, которая способна остановить российскую агрессию

Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны, поскольку Пекин имеет особые отношения с Москвой. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "La Stampa" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"В ожидании точной даты проведения Мирного форума в Швейцарии продолжаются двусторонние контакты. "К примеру, с Китаем, который может сыграть ключевую роль в прекращении войны в силу своих особых отношений с Россией", — высказался Дмитрий Кулеба.

Отметим, Китай продолжает свои маневры вокруг российско-украинской войны. Уверяя, что не снабжает Россию летальным оружием и ратует за скорейший мир, он в разы за эти годы нарастил с ней товарооборот, помогая продолжать агрессию. А китайский лидер Си Цзиньпин не только признал более чем сомнительное переизбрание Путина президентом РФ, но и, похоже, Китай станет первой страной, куда тот отправиться после своей очередной инаугурации. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" действия официального Пекина.

Читайте также на портале "Комментарии" — китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что официальный Пекин придает большое значение развитию китайско-российских отношений. Известно, к примеру, что пока Индия взяла паузу в импорте российской нефти (спасибо санкциям), Китай планирует импортировать ее рекордное количество. Также появились данные, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет РФ. О чем говорят последние действия Китая? Могут ли они измениться в ракурсе российско-украинской войны в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.