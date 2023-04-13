Кулеба и глава МИД Агрентины Сантьяго Кафиеро в телефонном разговоре обсудили путь к миру в Украине

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины
Кулеба и глава МИД Агрентины обозначили основные аспекты укрепления отношений с Латинской Америкой
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В сентябре 2022 года на Генассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский презентовал Формулу мира, состоящую из нескольких пунктов. А именно: защита жизни, восстановление безопасности, наказание за агрессию, гарантии безопасности и решительность защищать свое.
Во время разговора Министр иностранных дел Аргентинской Республики также осудил жестокую казнь украинского военного и выразил соболезнования нашей стране.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Президент Чехии Петр Павел прокомментировал распространяемое со вторника видео с якобы казнью украинского военнопленного россиянами. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ČTK, в среду после заседания Совета государственной безопасности Чехии Павел сказал, что подлинность записи невозможно проверить, поэтому она не может комментировать конкретный случай.
Читайте на сайте "Комментарии", В случае, если мировое сообщество не добьется поражения России в ее захватнической войне против Украины, она получит новую мировую войну с российским Четвертым рейхом. Это подчеркивает Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишут "Комментарии".
Напомним, "Комментарии" писали, Накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил с рабочим визитом Канаду. Это страна, которая всегда исторически поддерживала Украину. Там украинская делегация провела несколько дней, пишут "Комментарии" со ссылкой на FREEДОМ.
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