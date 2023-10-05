«Куда вы едете? Сколько вас там?»: что можно и нельзя спрашивать военных по телефону

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI рассказал, о чем нельзя спрашивать украинских военных во время разговора по телефону.



Что нельзя спрашивать военных. Фото из открытых источников

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что иногда родственники, друзья военных или волонтеры могут стать информаторами для врага. Поэтому есть определенный перечень информации, которые нельзя спрашивать военного при общении по телефону:

О местонахождении: А где ты сейчас? Куда вы уезжаете?

О личном составе: С кем служишь? Сколько там вас?

Какое у вас вооружение? Приехала ли к вам новая военная техника?

Спикер Центра национального сопротивления (ЦНС) рекомендует ничего не спрашивать о работе военнослужащих.

"Если вам отвечают, что не могут сейчас это сказать – значит, так и есть", – говорит военный из ЦНС.

Не нужно давить на военнослужащих, а также не прибегать к манипуляциям. По словам спикера ЦНС для того, чтобы ваш друг или родственник военный был в безопасности, нужно, чтобы никакой информации о войне не было сказано по телефону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко рассказали, как будут наказывать уехавших за границу уклонистов. По словам министра, здесь могут быть два вида наказаний — административное и уголовное. Второе будет применяться, если лицо подделало документы для выезда за границу. Глава МВД указал, что чаще всего подрабатывают документы ВЛК, об учебе, командировках и системе Путь.

Также "Комментарии" писали, что несколько европейских стран объявили об истощении собственных запасов вооружения. Они призывают другие страны усилить помощь Украине в войне против России.