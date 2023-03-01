Куда укрыться от ядерного взрыва: самые безопасные места в доме

Постоянные угрозы Путина применить ядерное оружие заставили многих украинцев и граждан других стран задуматься над тем, как можно защитить себя, если случится хуже всего. Портал "Комментарии" со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids, сообщает самые безопасные места для укрытия в здании в случае ядерной атаки.

Ядерный взрыв в городе. Фото из открытых источников

Ученые из университета Никосии на Кипре создали компьютерную модель, показывающую последствия удара ядерной боеголовки силой в 750 килотонн над типичным городом мира. Согласно исследованиям ученых, взрыв вызовет огненный шар диаметром около 2,5 км, который уничтожит все живое на своем пути. Кроме того, смертоносная ударная волна, которая образуется в результате взрыва, пройдет еще 5 км и сможет убить людей, что находятся на улице или в непрочных домах.

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"К нашему исследованию опасность для людей внутри бетонного здания, выдерживающего взрывную волну, была непонятна. Наше исследование показывает, что высокие скорости воздуха от ударной волны остаются значительной опасностью и могут привести к серьезным травмам или даже смертельным случаям", — сказал автор исследования Димитрис Дрикакис.

Как следствие, команда исследователей назвала места, которых лучше избегать таких последствий ядерного взрыва.

"Самые опасные критические места в помещении, которых следует избегать, — это окна, коридоры и двери. Люди должны держаться подальше от этих мест и немедленно искать укрытие", — говорит автор исследования.

По модели ученых лучшими местами для спасения от ударной волны, созданной ядерным взрывом, будут углы комнаты.

"Даже в передней комнате, стоящей на месте взрыва, можно быть в безопасности от высоких скоростей, если стоять у углов стены лицом к взрыву", — утверждает ученый.

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