Куда укрыться от ядерного взрыва: самые безопасные места в доме

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Slava Kot
Постоянные угрозы Путина применить ядерное оружие заставили многих украинцев и граждан других стран задуматься над тем, как можно защитить себя, если случится хуже всего. Портал "Комментарии" со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids, сообщает самые безопасные места для укрытия в здании в случае ядерной атаки.
Ядерный взрыв в городе. Фото из открытых источников
Ученые из университета Никосии на Кипре создали компьютерную модель, показывающую последствия удара ядерной боеголовки силой в 750 килотонн над типичным городом мира. Согласно исследованиям ученых, взрыв вызовет огненный шар диаметром около 2,5 км, который уничтожит все живое на своем пути. Кроме того, смертоносная ударная волна, которая образуется в результате взрыва, пройдет еще 5 км и сможет убить людей, что находятся на улице или в непрочных домах.
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Как следствие, команда исследователей назвала места, которых лучше избегать таких последствий ядерного взрыва.
По модели ученых лучшими местами для спасения от ударной волны, созданной ядерным взрывом, будут углы комнаты.
Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Украина одержала победу в крупнейшем танковом сражении с начала войны.
Также "Комментарии" писали о том, что Россия отправляет уран в Китай, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия.
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