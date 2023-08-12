Куда РФ перебрасывает десантников, чтобы удержать фронт: ответ британской разведки

Российское командование экстренно перебрасывает десантные войска РФ из Херсонской в Запорожскую область, чтобы удержать контрнаступление украинской армии. В свою очередь это может ослабить оборону оккупантов на левом берегу Днепра на юге Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в Twitter.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, есть все основания полагать, что россияне передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок ответственна 58-я оккупационная армия РФ.

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Британские специалисты считают, что 70-й и 71-й мотострелковые полки страны-агрессора также понесли большие потери в ходе боев, кроме того, войска нуждаются в ротации. Главная цель с переброской десантников состоит в том, чтобы оттянуть полки для восстановления.

"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", — говорится в сводке.

Отметим, о серьезных проблемах у оккупантов в Запорожской области также говорится в отчете Института изучения войны, где отмечают, что контрнаступательные действия ВСУ вынуждают российских оккупантов передислоцировать свои силы, обороняющиеся в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские воины. Из-за подобной деградации сил Росармии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим.

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