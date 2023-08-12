Фронт трещит: у ВСУ тактически значимые успехов на западе Запорожской области

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Кравцев Сергей
Контрнаступательные действия ВСУ вынуждают российских оккупантов передислоцировать свои силы, обороняющиеся в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские воины. Из-за подобной деградации сил Росармии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отмечают, вероятные боковые передислокации российских войск предполагают, что украинские контрнаступательные операции значительно ослабили существующие обороняющиеся силы ВС РФ в этом Запорожской области, где ВСУ достигли тактических успехов.
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Они побудили российское командование направить эти элементы для укрепления своей обороны на данном критическом участке линии фронта.
Отсутствие оперативных резервов у россиян означает, что командованию Росармии придется проводить больше боковых передислокаций, если интервенты хотят в будущем усилить определенные участки фронта.
В ISW отмечают, что практика российских оккупантов по проведению боковых передислокаций на ключевые участки фронта в Украине может еще больше ослабить их оборонительные рубежи в целом.
Так, операции обеих сторон закрепляют российские подразделения на определенных участках фронта. Эти боковые подкрепления, вероятно, помешают наступательным и оборонительным операциям РФ в тех секторах, откуда они направляются, и угрожают быстрой деградацией сил, которые оккупанты используют в качестве подкреплений, говорится в отчете.
В Институте изучения войны обращают внимание, что РФ в настоящее время, похоже, не обладает значительными доступными силами, которые она могла бы использовать для подкрепления, не подвергая опасности другие участки фронта.
Контрнаступательные операции ВСУ стянули "элитные российские соединения и части" в район Бахмута и продолжают закреплять их там. Также россияне направили значительное количество сил в локальные наступательные операции в районах Купянска и Сватово, которые также направлены на отвлечение украинских сил от районов контрнаступательных операций.
В то же время ВСУ имеют резервы, которые позволяют производить ротацию подразделений вместо того, чтобы полагаться на передислокацию подразделений, ведущих оборонительные и наступательные операции, на другие участки линии без отдыха.
Таким образом, украинские силы, вероятно, могут поддерживать необходимый боевой потенциал, необходимый для продолжения деградации российских сил на юге Украины и в районе Бахмута, и одновременно сдерживать продвижение ВС РФ вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная, говорят эксперты ISW.
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