Фронт трещит: у ВСУ тактически значимые успехов на западе Запорожской области

Контрнаступательные действия ВСУ вынуждают российских оккупантов передислоцировать свои силы, обороняющиеся в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские воины. Из-за подобной деградации сил Росармии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, вероятные боковые передислокации российских войск предполагают, что украинские контрнаступательные операции значительно ослабили существующие обороняющиеся силы ВС РФ в этом Запорожской области, где ВСУ достигли тактических успехов.

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Они побудили российское командование направить эти элементы для укрепления своей обороны на данном критическом участке линии фронта.

Отсутствие оперативных резервов у россиян означает, что командованию Росармии придется проводить больше боковых передислокаций, если интервенты хотят в будущем усилить определенные участки фронта.

В ISW отмечают, что практика российских оккупантов по проведению боковых передислокаций на ключевые участки фронта в Украине может еще больше ослабить их оборонительные рубежи в целом.

Так, операции обеих сторон закрепляют российские подразделения на определенных участках фронта. Эти боковые подкрепления, вероятно, помешают наступательным и оборонительным операциям РФ в тех секторах, откуда они направляются, и угрожают быстрой деградацией сил, которые оккупанты используют в качестве подкреплений, говорится в отчете.

В Институте изучения войны обращают внимание, что РФ в настоящее время, похоже, не обладает значительными доступными силами, которые она могла бы использовать для подкрепления, не подвергая опасности другие участки фронта.

Контрнаступательные операции ВСУ стянули "элитные российские соединения и части" в район Бахмута и продолжают закреплять их там. Также россияне направили значительное количество сил в локальные наступательные операции в районах Купянска и Сватово, которые также направлены на отвлечение украинских сил от районов контрнаступательных операций.

"Даже, если российское командование решит прекратить локальные наступательные удары на этих участках, российским силам, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы снизить темп своих операций и отвести силы для боковых передислокаций, не открывая участки фронта для успешных украинских контратак", — указывается в публикации.

В то же время ВСУ имеют резервы, которые позволяют производить ротацию подразделений вместо того, чтобы полагаться на передислокацию подразделений, ведущих оборонительные и наступательные операции, на другие участки линии без отдыха.

Таким образом, украинские силы, вероятно, могут поддерживать необходимый боевой потенциал, необходимый для продолжения деградации российских сил на юге Украины и в районе Бахмута, и одновременно сдерживать продвижение ВС РФ вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная, говорят эксперты ISW.

"Российские боковые передислокации, скорее всего, повысят вероятность того, что российским силам придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Украины. Таким образом, дальнейшая деградация обороняющихся российских сил создает возможности для любого украинского прорыва, который может стать решающим", — говорится в отчете.

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