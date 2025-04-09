Куда РФ хочет прорваться и какой новой цели достигнуть: в США раскрыли детали

Российские войска, как и ранее ставят своей ключевой задачей продвижение на Покровском направлении. Командование врага преследует несколько тактических целей на Покровском направлении, в частности охватить Покровск с востока и запада и усиливать давление на Константиновку. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Сейчас российские войска преследуют три различные тактические цели на Покровском направлении, но украинские беспилотники и локализованные контратаки продолжают затруднять продвижение россиян в этом районе", – считают американские аналитики.

По их данным, россияне достигают ограниченных успехов к северо-востоку от Покровска в направлении трассы Т-0504 и к юго-западу от Покровска в направлении Новопавловки, но, скорее всего, им трудно прорываться непосредственно на юг и юго-запад от Покровска, где украинские защитники провели большинство своих контратак в феврале, марте и в начале апреля 2025 года.

Эксперты подчеркивают, текущие российские наступательные операции по захвату Покровска и атак на Константиновку подчеркивают решимость российского диктатора Владимира Путина захватить всю Украину военным путем любой ценой, если он не сможет достигнуть этой цели путем переговоров.

Аналитики указывают, что Путин и российское военное командование, похоже, намерены захватить Покровск и атаковать Константиновку, несмотря на потери.

"Продолжающиеся российские атаки на Константиновку с нескольких направлений подчеркивают продолжающиеся усилия России захватить полосу крепостей, несмотря на то, что наступательная операция против более широкой полосы украинских крепостей в Донецкой области, вероятно, займет у российских войск несколько лет, если предположить, что Запад продолжит оказывать помощь Украине", – констатировали в ISW.

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