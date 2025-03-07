Куда попали россияне: в какой области возможны ограничения газоснабжения

В Тернопольской области, во время массированной атаки страны-агрессора на Украину, есть "прилеты" по критическому промышленному объекту. В регионе возможны ограничения газоснабжения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Негоды.

Газ. Фото из открытых источников

"Вследствие ночной вражеской атаки на Тернопольскую область есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения с подачей газа", — пишет Негода.

Глава Тернопольщины добавляет, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражескую ракету. В результате обстрела жертв нет.

На данный момент соответствующие службы ликвидируют последствия атаки, а гражданским необходимо находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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В сети начала появляться информация, что часть Тернополя осталась без света. После атаки в городе сильный пожар. Также сообщалось, что в Харькове прилет баллистики. Раздался мощный взрыв, цель не успели зафиксировать на радарах. Громко было также в Ивано-Франковской области работает ПВО. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО. Уже традиционно в Польше подняли авиацию в связи с воздушной атакой на Украину.



