Куда первым делом пойдет армия РФ в последующих атаках спрогнозировал военный эксперт

Россия намерена провести очередную волну мобилизации, чтобы к началу весны подготовить резервы для проведения масштабных наступательных действий. Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко во время всеукраинского телемарафона, пишут "Комментарии".



Оккупанты готовятся сорвать контрнаступательные действия ВСУ

"У нашего врага есть планы создания ударной группы. Как минимум одной основной и одной-двух вспомогательных для того, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны — в марте-апреле, возможно раньше. Они формируют резервы", — заявил эксперт.

Размышляя, чего хотят достичь оккупанты, Мусиенко говорит, что им не удастся захватить Киев или большую часть Украины. Не видно на сегодняшний день концентрации таких сил. Но им достаточно важно сохранить сухопутный коридор в Крыму, сохранить как минимум то, что они оккупируют, и возможно продолжить успех, то есть полноценный захват Донецкой и Луганской области, а также Запорожской.

"Они постоянно говорят – надо, чтобы Украина признала "новые реалии", которые сложились территориально. Намекают на территории, которые они незаконно аннексировали", – говорит эксперт.

По его словам, России, чтобы удержать занятые территории, необходимо вести атакующие действия и не дать Украине провести контрнаступление на юге.

"История, которая происходит у Бахмута и других направлений, стратегическая цель нашего врага — не дать нам наступать на юге. Дальше они могут где-то в Курской, Брянской или Белгородской области сконцентрировать свои силы, оттуда попытаться зайти на Луганщину и Харьковщину, попытаться взять полностью Луганщину, Донбасс, а из Запорожского направления как вспомогательного выходить в рейды, чтобы нам не давать наступать", — говорит он.

Что касается Беларуси, то ее просто держат как фактор постоянного психологического давления и угрозы. Цель – удержать территории, если повезет – продвинуться дальше.

По прогнозам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, РФ готовит новую волну мобилизации, которую могут начать уже 5 января. И одновременно закроет границы для мужчин, затем объявит военное положение.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, в мае-июне страна-агрессор может провести еще одну волну мобилизации и к лету собрать 1,2 млн военных.

Как писали "Комментарии", Россия, скорее всего, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной Луганской области, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ГУР рассказали, какие шансы у России на фронте в 2023 году.

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