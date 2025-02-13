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Кравцев Сергей
Несмотря на безумные потери, россияне продолжают свое наступление в Украине. Куда оккупанты попрут в весенне-летний период? На сколько у них хватит сил и ресурсов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Эспрессо" отметил, что российские оккупанты пытаются создать несколько плацдармов на Харьковщине на реке Оскол, чтобы иметь бесперебойную логистику для захвата всей Донецкой области.
Эксперт отметил, что оккупанты пытаются сформировать плацдармы на западном берегу реки Оскол, потому что работают на перспективу. При этом напомнил, что врага интересует вся территория Донецкой области и связь с Харьковщиной в данной ситуации достаточно четкая.
По его словам, речь идет о бесперебойной логистике российского гарнизона, который в перспективе может формировать плацдарм в районе Лимана, чтобы затем атаковать Славянско-краматорскую городскую агломерацию.
По словам аналитика, Купянск-Узловой – это крупнейший узловой центр железнодорожного сообщения на востоке Харьковщины.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона отметил, что россияне воевать в таком безумном темпе, как было до этого, смогут только к середине 2025 года.
Жмайло отметил, что где-то на третью неделю ноября 2024 года был пик активности россиян — они в сутки могли овладеть где-то до 30-35 кв.км украинской территории. По его словам, сейчас этот показатель, особенно с началом второй недели февраля, фактически упал в 10 раз.
Жмайло отмечает, что враг будет и дальше давить. По его словам, ранее противник имел 6-7 приоритетных точек для наступления, но сейчас, даже в столь непростой ситуации, Силы обороны пытаются контратаковать, чтобы не давать врагу восстановиться.
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