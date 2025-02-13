Несмотря на безумные потери, россияне продолжают свое наступление в Украине. Куда оккупанты попрут в весенне-летний период? На сколько у них хватит сил и ресурсов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Оккупанты пытаются сформировать плацдармы на западном берегу реки Оскол

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Эспрессо" отметил, что российские оккупанты пытаются создать несколько плацдармов на Харьковщине на реке Оскол, чтобы иметь бесперебойную логистику для захвата всей Донецкой области.

Эксперт отметил, что оккупанты пытаются сформировать плацдармы на западном берегу реки Оскол, потому что работают на перспективу. При этом напомнил, что врага интересует вся территория Донецкой области и связь с Харьковщиной в данной ситуации достаточно четкая.

По его словам, речь идет о бесперебойной логистике российского гарнизона, который в перспективе может формировать плацдарм в районе Лимана, чтобы затем атаковать Славянско-краматорскую городскую агломерацию.

"Потому что эта крупнейшая городская агломерация — Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка чрезвычайно мозолит глаза Путину. И для того, чтобы этот плацдарм был максимально эффективным, нужна бесперебойная логистика, а без полного контроля над Купянском-Узловым это невозможно, поэтому враг хочет, потому что враг хочет". в перспективе двинуться в сторону Купянска и Купянска-Узлового, взяв их под контроль и сформировав постоянную и бесперебойную железнодорожную логистику", — сказал Селезнев.

По словам аналитика, Купянск-Узловой – это крупнейший узловой центр железнодорожного сообщения на востоке Харьковщины.

"Имея постоянный плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Двухлетний враг имеет возможность формировать определенную ударную группировку, которая может с тыла зайти в украинские подразделения, которые обороняют Волчанск. Такой вариант я бы не стал исключать", — добавил он.

Враг будет и дальше давить

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона отметил, что россияне воевать в таком безумном темпе, как было до этого, смогут только к середине 2025 года.

"Воевать тем темпом, который был до этого, у россиян есть ресурс до середины этого года. Это не значит, что они не смогут продолжать агрессию, но уже не смогут именно держать столь высокую планку с такими мясными штурмами, огромными потерями в пехоте, бронетехнике", — подчеркнул он.

Жмайло отметил, что где-то на третью неделю ноября 2024 года был пик активности россиян — они в сутки могли овладеть где-то до 30-35 кв.км украинской территории. По его словам, сейчас этот показатель, особенно с началом второй недели февраля, фактически упал в 10 раз.

"Можем говорить, что россияне лишь точечно продвигаются и среднесуточная цифра – где-то в районе 3 кв.км", – добавил эксперт.

Жмайло отмечает, что враг будет и дальше давить. По его словам, ранее противник имел 6-7 приоритетных точек для наступления, но сейчас, даже в столь непростой ситуации, Силы обороны пытаются контратаковать, чтобы не давать врагу восстановиться.

"То есть вероятность, что россияне будут концентрироваться на трех точках — Покровское направление, Торецк, хотя они уже несколько раз заявляли о его захвате, а также это Купянско-Лиманское направление, где сейчас россияне расширяют свой плацдарм для того, чтобы угрожать нашему гарнизону непосредственно в Купянске", — отметил эксперт.

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