Кучма рассказал, чем закончится война с РФ и что будет дальше

Второй президент независимой Украины Леонид Кучма спрогнозировал, чем может окончиться война с Россией. По его мнению, победитель в этом сражении будет только один, то есть эта война не завершится компромиссным решением. Такое заявление политик сделал в интервью BBC .

Леонид Кучма (фото из открытых источников)

Кучма убежден, что компромиссное решение, обычно пытающиеся найти в таких конфликтах в современном мире — не наш случай.

"Градус уже поднят так, что в этой войне победитель может быть только один — и я верю, что мы будем этим победителем. Обычно в конфликтах современного, цивилизованного мира пытаются искать решения, когда в той или иной степени побеждают все, и нет проигравших. Это не наш случай. Слишком много принес горя, разрушения и ужасов на нашу землю Путин. Не знаю, как после этого искать компромисс", — рассказал Кучма.

Также второй президент Украины отметил, что каждая из сторон будет продолжать свое усиление. Да, он убежден, что Украине не стоит ждать смерти Путина и что санкции убьют российскую экономику сразу. Украина должна бороться дальше.

"Не надо рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Чем дальше, тем больше западного оружия будет в нас, но чем дальше, тем больше результатов различных мобилизационных мероприятий и перехода экономики на военные рельсы рассчитывает получить и Россия. Украина должна биться и решить все на поле боя",- убежден Кучма.

Также он заявил, что война не закончится в ближайшее время.

"То, как Путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиям – оружие, свидетельствует о том, что он все еще хочет выгрызть какую-то "победу", – подытожил второй президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кучма и Ющенко обратились к подписантам Будапештского меморандума.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!