Кто выиграет от обстрелов украинских портов: ответ Дениса Марчука

Вражеские атаки на портовую инфраструктуру Украины преследуют не только военную, но и экономическую цель. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Украинские порты под огнем: расчет врага на экономическую выгоду

По его словам, главная цель агрессора – ослабить экономику Украины, ведь экспорт сельскохозяйственной продукции обеспечивает валютные поступления, важные для поддержки страны и Вооруженных Сил. Но есть еще одна причина: атакующая страна также является крупным экспортером зерновых. Если украинский экспорт остановится или усложнится, мировые цены на зерно вырастут, что позволит агрессору заработать больше.

"Если Украина не сможет экспортировать свою продукцию, покупатели начнут искать альтернативные варианты, что увеличит спрос на зерно из других стран. Это выгодно агрессору, поскольку они получат больше прибыли из-за повышения цен", – объясняет Марчук.

Таким образом, удары по украинским портам имеют двойной эффект: с одной стороны, они усложняют экономическую ситуацию в Украине, а с другой – помогают агрессору зарабатывать на международных рынках.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 14 октября, РФ атаковала Одессу баллистической ракетой. Кафиры попали в портовую инфраструктуру. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

Читайте на портале "Комментарии" — Российские войска значительно усилили ракетные удары по Одессе, украинской портовой инфраструктуре в Черном море. Фиксируются даже удары по гражданским судам. Эксперты считают, что Кремль снова пытается нанести ущерб экономике Украины и нарушить экспорт. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.