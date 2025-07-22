Кто возглавит делегацию для переговоров с РФ: Зеленский принял решение

Как известно, во время предыдущих раундов переговоров с россиянами украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Несмотря на то, что Умеров перешел работать в СНБО президент Украины Владимир Зеленский решил не менять Умерова на Шмыгаля, как нового министра обороны. Поэтому Рустем Умеров вновь готовится отправиться в Турцию, как глава украинской делегации. Об этом у себя в Telegram сообщил Владимир Зеленский.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента", – говорится в заявлении украинского лидера.

Владимир Зеленский отметил, что он провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы.

Президент подчеркнул, что Киев готов "работать максимально продуктивно" ради освобождения пленных, возвращения похищенных детей, прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для "реального завершения этой войны".

"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", – заявил глава украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — только надлежащая военная помощь Украине союзниками, а также значительные военные неудачи заставят российского диктатора Владимира Путина "пересмотреть способность России военно победить Украину и привести его за стол переговоров". К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты также обращают внимание, что решение Кремля направить ту же переговорную группу "среднего уровня" на предстоящий третий раунд переговоров свидетельствует о том, что незаинтересованность России в мирных переговорах остается на том же уровне, что и прежде.



