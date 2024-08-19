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Кто-то снова «стравливает» Зеленского и Сырского на фоне успехов ВСУ: о чем речь

Начала появляться информация о том, кого информировал или не информировал Сырский, когда планировал операцию в Курской области

сегодня, 18:33
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Ткачик Олеся

Сейчас стартовало новое начало четкой и последовательной кампании, которая уже недавно почти сработала, отметил военный Роман Доник.

Кто-то снова «стравливает» Зеленского и Сырского на фоне успехов ВСУ: о чем речь

Сырский и Зеленский

По его словам, эта кампания нацелена на раскол политического и военного руководства и на то, чтобы показать военных этакими самодурами, которые "сами в себе".

"Хотим планируем, хотим информируем, хотим наступаем, хотим на бую всех крутим", — отметил Доник, комментируя информацию от западных СМИ о том, что, якобы, главнокомандующему ВСУ Александр Сырский держал Курскую операцию в тайне то ли от президента Владимира Зеленского, то ли от руководителя его офиса Андрея Ермака, то ли первому рассказывал в общих чертах.

Как подчеркнул Доник, ни один командующий группировкой не может что-либо сделать без ведома главнокомандующего и без ресурсов по которым решение принимает главком. При этом он отмечает, что и главнокомандующий не может спланировать и реализовать самую масштабную операцию за два года без ведома верховного.

"Тем более на территории РФ. Как минимум потому, что это совместная операция и ВСУ, и ГУР, и СБУ, и многих еще. Просто мы учимся. Мы делаем выводы. Мы не повторяем ошибки, и мы ищем варианты. Варианты и способ победить более сильного противника имеющего преимущество", — отметил Доник.

А вот то, что ничего нигде "не протекло" и в первую очередь к союзникам, это показатель того, что мы стали взрослыми, добавил военный.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что по информации The Economist, Сырский держал свои планы по операции в Курской области в секрете, делясь ими только с узкой группой генералов и силовиков. Он общался с президентом один на один, без участия штаба. Значительную часть разведки выполняли армейские части, а не подключенные позже ГУР, пишет The Economist. При этом Западных союзников также намеренно оставили в неведении, утверждает источник издания. Операция стала успешной и Зеленский регулярно делится хорошими новостями по этому направлению.




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Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid034ZAKq1i4JSrw4PQ4AiLMkXqaLt3kTGeHYHEsTartvgmViFFzWBEnuvTx2MuxQgrXl
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