Сейчас стартовало новое начало четкой и последовательной кампании, которая уже недавно почти сработала, отметил военный Роман Доник.

Сырский и Зеленский

По его словам, эта кампания нацелена на раскол политического и военного руководства и на то, чтобы показать военных этакими самодурами, которые "сами в себе".

"Хотим планируем, хотим информируем, хотим наступаем, хотим на бую всех крутим", — отметил Доник, комментируя информацию от западных СМИ о том, что, якобы, главнокомандующему ВСУ Александр Сырский держал Курскую операцию в тайне то ли от президента Владимира Зеленского, то ли от руководителя его офиса Андрея Ермака, то ли первому рассказывал в общих чертах.

Как подчеркнул Доник, ни один командующий группировкой не может что-либо сделать без ведома главнокомандующего и без ресурсов по которым решение принимает главком. При этом он отмечает, что и главнокомандующий не может спланировать и реализовать самую масштабную операцию за два года без ведома верховного.

"Тем более на территории РФ. Как минимум потому, что это совместная операция и ВСУ, и ГУР, и СБУ, и многих еще. Просто мы учимся. Мы делаем выводы. Мы не повторяем ошибки, и мы ищем варианты. Варианты и способ победить более сильного противника имеющего преимущество", — отметил Доник.

А вот то, что ничего нигде "не протекло" и в первую очередь к союзникам, это показатель того, что мы стали взрослыми, добавил военный.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что по информации The Economist, Сырский держал свои планы по операции в Курской области в секрете, делясь ими только с узкой группой генералов и силовиков. Он общался с президентом один на один, без участия штаба. Значительную часть разведки выполняли армейские части, а не подключенные позже ГУР, пишет The Economist. При этом Западных союзников также намеренно оставили в неведении, утверждает источник издания. Операция стала успешной и Зеленский регулярно делится хорошими новостями по этому направлению.



