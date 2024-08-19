Кто-то снова «стравливает» Зеленского и Сырского на фоне успехов ВСУ: о чем речь

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Ткачик Олеся
Сейчас стартовало новое начало четкой и последовательной кампании, которая уже недавно почти сработала, отметил военный Роман Доник.
Сырский и Зеленский
По его словам, эта кампания нацелена на раскол политического и военного руководства и на то, чтобы показать военных этакими самодурами, которые "сами в себе".
Как подчеркнул Доник, ни один командующий группировкой не может что-либо сделать без ведома главнокомандующего и без ресурсов по которым решение принимает главком. При этом он отмечает, что и главнокомандующий не может спланировать и реализовать самую масштабную операцию за два года без ведома верховного.
А вот то, что ничего нигде "не протекло" и в первую очередь к союзникам, это показатель того, что мы стали взрослыми, добавил военный.
Напомним, "Комментарии" рассказывали, что по информации The Economist, Сырский держал свои планы по операции в Курской области в секрете, делясь ими только с узкой группой генералов и силовиков. Он общался с президентом один на один, без участия штаба. Значительную часть разведки выполняли армейские части, а не подключенные позже ГУР, пишет The Economist. При этом Западных союзников также намеренно оставили в неведении, утверждает источник издания. Операция стала успешной и Зеленский регулярно делится хорошими новостями по этому направлению.
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