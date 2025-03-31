Кто срывает перемирие: у Зеленского сделали новое заявление

Россия не демонстрирует желания завершить войну против Украины: агрессор нарушает энергетическое перемирие, продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру и активные действия на линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Россия нарушает энергетическое прекращение огня и затягивает завершение войны, атакуя гражданских, продолжая активные действия на фронте", – отметил глава ОП.

Андрей Ермак напомнил, что Украина давно предложила всеобъемлющее прекращение огня и продемонстрировала готовность к справедливому миру.

Отметим, в то же время советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что президент США Дональд Трамп начинает осознавать, в чем кроется причина того, что все более отдаляется во времени режим прекращения огня в Украине. Американский лидер хотел представить своей заслугой перемирие в Украине в конце апреля, когда будет 100 дней его президентства. Россия и Путин продолжают делать все, чтобы война в Украине затянулась.

"Понятно, почему Трампу не нравится это все поведение Путина. Потому что 100 дней президентства будут уже в конце апреля, через месяц, а результата нет", — отметил Лещенко.

По его словам, те преграды, которые создает Путин, точно Трампу не нравятся. Поэтому, по мнению Сергея Лещенко, Трамп будет идти еще более жестко в своей риторике, но нам надо не риторика, нам надо действия. Если будут наложены эти санкции, то они, конечно, должны привести Путина в чувство.

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