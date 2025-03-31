Трамп в гневе на Путина: у Зеленского назвали ключевую причину

Президент США Дональд Трамп начинает осознавать, в чем кроется причина того, что все более отдаляется во времени режим прекращения огня в Украине. Американский лидер хотел представить своей заслугой перемирие в Украине в конце апреля, когда будет 100 дней его президентства. Россия и Путин продолжают делать все, чтобы война в Украине затянулась. Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Понятно, почему Трампу не нравится это все поведение Путина. Потому что 100 дней президентства будут уже в конце апреля, через месяц, а результата нет", — отметил Лещенко.

По его словам, те преграды, которые создает Путин, точно Трампу не нравятся. Поэтому, по мнению Сергея Лещенко, Трамп будет идти еще более жестко в своей риторике, но нам надо не риторика, нам надо действия. Если будут наложены эти санкции, то они, конечно, должны привести Путина в чувство.

Отдельно советник главы ОП напомнил, что делегация Украины направлялась в Саудовскую Аравию на переговоры с более скромным предложением, чтобы попытаться достичь перемирия в воздухе и на море. В то же время тогда государственный секретарь США Марко Рубио после звонка к Трампу предложил попробовать ввести перемирие еще и на суше.

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