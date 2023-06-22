Кто специально затягивает войну в Украине – какими могут быть последствия

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Кравцев Сергей
Очередные заявления Кремля о готовности и дальше воевать против Украины, а также довольно неспешные темпы контрнаступления ВСУ дают повод вновь говорить о затягивании войны. Кто может быть заинтересован в том, что война в Украине затягивается? Какими могут быть последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов у себя на ютуб-канале высказал предположение, что откладыванием поставок необходимого Украине вооружения Запад может затягивать войну в Украине.
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По его словам, ВСУ сегодня в такой ситуации, что полностью зависят от поставок Западом боеприпасов и вооружения. Поэтому не могут сами диктовать условия.
Жданов считает, что Вашингтон, как главный партнер Украины, дает возможность Путину бросить на поле боя все свое вооружения, а ВСУ должны уже нанести РФ максимальный урон, изрядно потрепав ее армию.
Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала" высказал мнение, что затягивание войны приводит к тяжелой рецессии экономики, из которой самостоятельно нашей стране сложно выйти. Впрочем, у Украины есть 50 стран-партнеров, которые уже помогают. А вот у России всего 4 "помощника", у которых и так большие проблемы.
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