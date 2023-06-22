Кто специально затягивает войну в Украине – какими могут быть последствия

Очередные заявления Кремля о готовности и дальше воевать против Украины, а также довольно неспешные темпы контрнаступления ВСУ дают повод вновь говорить о затягивании войны. Кто может быть заинтересован в том, что война в Украине затягивается? Какими могут быть последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Задача Украины – перемолоть военную машину РФ

Военный эксперт Олег Жданов у себя на ютуб-канале высказал предположение, что откладыванием поставок необходимого Украине вооружения Запад может затягивать войну в Украине.

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"На мой взгляд, у западных стран, например, у США как у главного гегемона и главного координатора нашей войны, есть свой взгляд на эту войну. Задача состоит в том, чтобы Путин вытянул всю военную машину Российской Федерации на поле боя. А наша задача — ее перемолоть", — заявил Олег Жданов.

По его словам, ВСУ сегодня в такой ситуации, что полностью зависят от поставок Западом боеприпасов и вооружения. Поэтому не могут сами диктовать условия.

Жданов считает, что Вашингтон, как главный партнер Украины, дает возможность Путину бросить на поле боя все свое вооружения, а ВСУ должны уже нанести РФ максимальный урон, изрядно потрепав ее армию.

"Наша задача – максимально разгромить эту группировку. По-другому они могли бы дать нам вооружение еще весной прошлого года. Все могло закончиться еще в том году…", — отметил Олег Жданов.

Судьба России – распасться

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала" высказал мнение, что затягивание войны приводит к тяжелой рецессии экономики, из которой самостоятельно нашей стране сложно выйти. Впрочем, у Украины есть 50 стран-партнеров, которые уже помогают. А вот у России всего 4 "помощника", у которых и так большие проблемы.

"Это Беларусь, которая тянет на дно. Иран, у которого будут большие проблемы из-за ядерного оружия. Северная Корея, которая сама ищет, где бы взять лишний колосок риса. Остается Китай. Но у него экономические связи со странами, которые нам помогают и терять полтора триллиона долларов годового оборота он не рискнет. Думаю, Россия останется одна. Ее судьба распасться", – высказал мнение военный эксперт.

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