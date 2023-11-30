Кто пытал бойцов ВСУ в Оленовке: стали известны имена



















Расследователи издания Kyiv Independent установили лиц, подвергавших пыткам украинских военнопленных в печально известной тюрьме Еленовки Донецкой области. Имена преступников, которые издевались над бойцами ВСУ, журналисты назвали в своем документальном фильме "Кураторы зла. Называем имена ответственных за преступления в Еленовке", сообщает портал "Комментарии".

Оккупанты пытали украинских военных в Еленовке. Фото из открытых источников

Журналисты Kyiv Independent получили внутренние документы из Еленовской колонии. Их расследователям передал человек, который смог вынести документацию из тюрьмы.

Журналисты рассказали, что нашли в социальных сетях фотографии потенциальных палачей, работавших на врага, и показали их бывшим украинским военным, удерживаемым в Еленовке.

Освобожденные из плена бойцы ВСУ опознали семерых работников колонии, участвовавших в пытках.

В частности, они смогли узнать: Кирилла Шакурова из Горловки, когда-то работавшего в украинской пенитенциарной системе; начальника тюрьмы Сергея Евсюкова (экс-сотрудника правоохранительных органов Украины); помощника начальника тюрьмы Артема Потапчука; начальник оперотдела тюрьмы Вячеслава Якурнова; первого заместителя начальника тюрьмы Дмитрия Неелова; наблюдателей Василия Бакалинского (бывшего гражданина Украины) и Юрия Дмитренко из Горловки (напарника Шакурова).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский констатировал, что вспыхнувшая в Израиле война стала причиной того, что Запад переключил все свое внимание на Ближний Восток, забыв об Украине. Президент Украины также назвал главные причины, почему летнее контрнаступление Вооруженных сил не достигло желаемого результата. По его словам, украинским военным очень сложно отвоевывать территории, которые укреплены несколькими линиями обороны.

