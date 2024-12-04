Кто провалил мобилизацию в Украине: почему люди отказываются идти в армию

Одной из вопиющих проблем на фронте является нехватка пехоты. Следовательно, возникает немало вопросов к качеству мобилизации, когда войско нуждается в пополнении, а ТЦК не успевают выполнять планы. Можно ли сказать, что в Украине провалена мобилизация? Почему ее многие называют неэффективным? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Каждый военный должен знать, что, например, через четыре года службы он вернется домой

Экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире канала "Новости Live" выразил мнение, что в Украине провалена мобилизация, в том числе из-за того, что Верховная Рада своевременно не проголосовала за нормы, усиливающие ответственность уклонения от военного учета и усиливающие мобилизацию.

"Наши гражданские власти несут всю ответственность за сорванную мобилизацию. Это однозначно. Если дальше разбираться в пределах гражданских властей, то, в первую очередь, — Верховная Рада именно потому, что отвечает за изменения в законодательстве", — сказал ветеран АТО.

Эксперт пояснил, что один из ключевых тезисов — срок военной службы, то есть человек должен знать, что он "одевает форму" не всегда, что он не "покупает билет на войну в один конец". По мнению ветерана, каждый военный должен знать, что, например, через четыре года службы он вернется домой, даже если война продолжается. На фронте его заменит человек, указанный срок находился в тылу.

Дикий подчеркивает, что эта норма уже должна была проголосовать в ВР, она прошла все согласования в профильных комитетах и т.д., но ее "сбили" в последний момент — во время голосования с большинством в один голос.

Эксперт утверждает, что депутаты не усилили мобилизацию, потому что знают, что мудрый народ считает эти действия непопулярными и боятся за собственные рейтинги.

Он отметил, что военные, которые находятся на фронте, возмущены такой позицией — считают, что их попросту использовали и "списали".

Нам нужно срочно изменить систему мобилизации

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что принудительные мобилизационные меры неэффективны и напоминают "советщину", поэтому в Украине нужно формировать оперативные резервы по примеру скандинавских стран или Израиля.

Нам нужно срочно изменить систему мобилизации. В частности, сменить работу ТЦК и ВЛК. Систему мобилизации нужно изменять и делать ее похожей на те, которые есть в скандинавских странах или в Израиле. Там все строится на диалоге между государством и гражданином. И во время войны самое время это менять", — объяснил он.

Андрей Рыженко привел пример Финляндии, где при 5 млн. населения оперативный резерв составляет 1,2 млн. граждан. Таким образом, хотя вооруженные силы Финляндии составляют 33 тысячи личного состава, в случае начала войны они могут активировать свои резервы. При этом весь оперативный резерв там подготовлен.

Каждый гражданин имеет воинскую часть, форму и т.д. У нас же просто учёт. Думаю, что сделать учет и закрыть границы, — чуть ли не то, эти шаги не дают тех результатов, которых ожидают. Это принудительные шаги, напоминающие советщину. Если гражданин действительно патриотичен и находится за границей, он вернется при необходимости. И таких людей было много. А иметь тактику без стратегии является суетой перед тем, как тебя уничтожат", — добавил он.

Также эксперт критически оценил заявления о необходимости срочно мобилизовать более 160 тысяч военнообязанных.

"Я бы такие цифры не озвучивал. Набрать людей, для которых нет оружия, будет очень сложно”, — сказал он.

Читайте на портале "Комментарии" — война в Украине: почему Зеленский опоздал с Планом устойчивости ровно на 2 года.



