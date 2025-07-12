Кто помог Москве накопить ракеты: потянет ли РФ тысячу "Шахедов" каждую ночь

Пару лет назад, рассуждая о санкциях Запада, была уверенность, что они покажут свою эффективность спустя несколько лет и россияне не смогут выпускать ракеты и другое вооружение, где есть западное оборудование. Сколько ракет удалось накопить России? Потянет ли РФ тысячу "Шахедов" каждую ночь? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Китай поддержал Москву

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире общенационального телемарафона заявил, что Российская Федерация накопила около 2000 ракет, благодаря помощи Китая.

"Относительно ракет, к сожалению, во время полномасштабного вторжения Россия накопила их около 2 тысяч. Это "Искандеры", "Калибры", аэробаллистика, это крылатые ракеты. Основным типом ракетных ударов является ракета Х-101, которую запускают на сверхмалых высотах, она оборудуется тепловыми ловушками", — сказал эксперт.

По словам Жмайло, врагу это удается, потому что Китай передал Москве дроны на оптоволокне, которые являются "действительно прорывной технологией". Эксперт добавил, что Китай поставляет, если не оружие, то соответствующие станки и оборудование. В частности, станки для металлообработки, что важно при производстве ракет.

"Некоторые единицы, такие как Х-101, они могут делать до 50-60 единиц, более высококачественную баллистику – 10-15 штук в месяц... Обратите внимание, первый год полномасштабного вторжения они могли запустить 100 дронов и 100 ракет, а сейчас — это облако "шахедов" и очень точечно они сейчас запускают ракеты... — примерно 10-15 единиц — это "Калибры" с моря, или "Искандеры с наземных систем... Мы видим реальное следствие спецоперации СБУ "Паутина", — заявил Жмайло.

Россия будет наносить ежедневные удары "Шахедами" небольшими группами

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил в эфире Radio NV, что Россия хочет выйти на показатель 1000 запущенных "Шахедов" в сутки, однако это не означает, что враг будет атаковать таким количеством ударных БПЛА каждую ночь.

"С большой вероятностью, как это будет, если они дойдут до этой цифры в 1000 штук. Это раз в 3-5 дней будет 1000 дронов за одну ночь, не все из них будут "Шахедами", где-то половина будет ложными целями. И каждый день будет 30-60 штук такого плана", — сказал Нарожный.

Эксперт пояснил, что Россия будет наносить ежедневные удары "Шахедами" небольшими группами, чтобы сковывать украинскую систему ПВО.

"Чтобы мы не могли отвести ПВО, чтобы ребята, которые ежедневно сбивают эти "Шахеды" не могли отдохнуть, расслабиться. Ведь если у нас воздушная тревога 10 часов, это означает, что те, кто сбивает "Шахеды" — они находятся на позициях часов 16. А этим людям надо есть, спать. Это истощает нашу систему ПВО, это политика врага", — пояснил Нарожный.

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