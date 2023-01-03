Кто для Путина готовил план нападения на Украину, рассказал эксперт

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак выразил версию, что войну против Украины в России планировали не военные, а чекисты, то есть спецслужбы, пишут "Комментарии". Такое мнение Ступак озвучил в эфире телеканала "Freeдом" во вторник, 3 января.



«Спецоперацию» готовили не военные

"Они же не назвали эту войну войной, а — "спецоперацией". Это отсыл к тем, кто планировал это все. Ее планировали не военные, а чекисты — ФСБ и все, кто находятся у власти. Потому что операция — это срок сугубо специальных служб". В Российской Федерации эта школа "чекистов", похоже, культивируется Владимиром Путиным, который фактически тоже является ее "выпускником" Что касается понятия спецоперации, то она может длиться один день, неделю месяц, но она не может длиться месяцами и годами. "Спецоперация" была рассчитана на короткие сроки, но она вышла из-под контроля и стала полномасштабной войной, к которой никто не готовился", — пояснил бывший сотрудник СБУ.

По убеждению эксперта, у российских кафиров не было запасных вариантов. Они действительно думали взять Украину через три дня. "У россиян не было плана ни B, ни C, ни какого-либо другого. Был просто один – все зашли в Киев, украинцы испугались, Зеленский испугался – и на этом все должно закончиться", – считает Ступак. Следовательно, вполне логично можно заключить, что к этому вторжению менее всего причастны были на этапе планирования военные.

Как писали "Комментарии", глава Кремля, вероятно, находился под влиянием медикаментов, когда принял решение начать войну в Украине. Предполагается, что Путин лечится от рака.

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