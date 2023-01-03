logo

BTC/USD

16671.47

ETH/USD

1211.69

LTC/USD

75.29

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кто для Путина готовил план нападения на Украину, рассказал эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто для Путина готовил план нападения на Украину, рассказал эксперт

По убеждению эксперта, у российских кафиров не было запасных вариантов

сегодня, 23:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак выразил версию, что войну против Украины в России планировали не военные, а чекисты, то есть спецслужбы, пишут "Комментарии". Такое мнение Ступак озвучил в эфире телеканала "Freeдом" во вторник, 3 января.

Кто для Путина готовил план нападения на Украину, рассказал эксперт

«Спецоперацию» готовили не военные

"Они же не назвали эту войну войной, а — "спецоперацией". Это отсыл к тем, кто планировал это все. Ее планировали не военные, а чекисты — ФСБ и все, кто находятся у власти. Потому что операция — это срок сугубо специальных служб". В Российской Федерации эта школа "чекистов", похоже, культивируется Владимиром Путиным, который фактически тоже является ее "выпускником" Что касается понятия спецоперации, то она может длиться один день, неделю месяц, но она не может длиться месяцами и годами. "Спецоперация" была рассчитана на короткие сроки, но она вышла из-под контроля и стала полномасштабной войной, к которой никто не готовился", — пояснил бывший сотрудник СБУ.

По убеждению эксперта, у российских кафиров не было запасных вариантов. Они действительно думали взять Украину через три дня. "У россиян не было плана ни B, ни C, ни какого-либо другого. Был просто один – все зашли в Киев, украинцы испугались, Зеленский испугался – и на этом все должно закончиться", – считает Ступак. Следовательно, вполне логично можно заключить, что к этому вторжению менее всего причастны были на этапе планирования военные.

Как писали "Комментарии", глава Кремля, вероятно, находился под влиянием медикаментов, когда принял решение начать войну в Украине. Предполагается, что Путин лечится от рака.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!