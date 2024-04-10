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Кто будет иметь отсрочку от мобилизации по новому законопроекту

Какие группы военнообязанных могут получить отсрочку от мобилизации или не подлежат призыву.

сегодня, 10:21
Автор:
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Slava Kot
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Верховная Рада 10-11 апреля готовится к принятию нового законопроекта о мобилизации, который изменяет порядок оповещения населения, военного учета, призыва и другие правила мобилизации. Профильный комитет завершил пересмотр правок, в частности, в отношении лиц, которым предоставляется отсрочка от мобилизации.

Кто будет иметь отсрочку от мобилизации по новому законопроекту

Кто получит отсрочку от мобилизации. Фото из открытых источников

Члены комитета по национальной безопасности, обороне и разведке одобрили правки, которые попадут в Верховную Раду на голосование.

Согласно этим правкам, не подлежат призыву или же получают отсрочку от мобилизации:

  • — Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование более высокого уровня, чем предыдущее. Таким образом, студенты, получающие второе высшее образование, теряют право на отсрочку. Отсрочку для аспирантов оставили.
  • — Инвалиды всех групп и те, кто не проходит по здоровью. У них будет отсрочка от 6 до 12 месяцев, но потом снова им нужно пройти ВЛК;
  • — Освобождаются от мобилизации те, кто имеет на иждивении родителей с инвалидностью 1 и 2 групп. Однако если один из опекунов не военный, его могут мобилизовать;
  • - Отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей муж (жена) уже проходит военную службу;
  • - Родители несовершеннолетних детей-инвалидов, а также детей с рядом тяжелых заболеваний;
  • - Усыновители детей-инвалидов (условие – такие дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишенными родительской опеки);
  • - Для супругов инвалидов третьей группы ввели ограничения. Они освобождаются от мобилизации только в случае инвалидности, установленной в результате онкологического заболевания, отсутствия конечности, церебрального паралича и других заболеваний.
  • — Кто имеет троих и больше несовершеннолетних детей;
  • — Лица до 25 лет, однако они могут попасть в армию добровольно;
  • — Лица забронированы на период мобилизации и военного положения.

Отметим, что Верховная Рада будет голосовать за эти и другие поправки к законопроекту о мобилизации, таким образом, конечная версия может иметь другие положения об отсрочке от мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны хотят упростить мобилизацию и объяснили, откуда будут брать информацию о военнообязанных.

Также "Комментарии" писали о том, что в новом законопроекте о мобилизации отклонили правку о демобилизации.



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