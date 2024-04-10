Кто будет иметь отсрочку от мобилизации по новому законопроекту

Верховная Рада 10-11 апреля готовится к принятию нового законопроекта о мобилизации, который изменяет порядок оповещения населения, военного учета, призыва и другие правила мобилизации. Профильный комитет завершил пересмотр правок, в частности, в отношении лиц, которым предоставляется отсрочка от мобилизации.
Кто получит отсрочку от мобилизации. Фото из открытых источников
Члены комитета по национальной безопасности, обороне и разведке одобрили правки, которые попадут в Верховную Раду на голосование.
Согласно этим правкам, не подлежат призыву или же получают отсрочку от мобилизации:
- — Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование более высокого уровня, чем предыдущее. Таким образом, студенты, получающие второе высшее образование, теряют право на отсрочку. Отсрочку для аспирантов оставили.
- — Инвалиды всех групп и те, кто не проходит по здоровью. У них будет отсрочка от 6 до 12 месяцев, но потом снова им нужно пройти ВЛК;
- — Освобождаются от мобилизации те, кто имеет на иждивении родителей с инвалидностью 1 и 2 групп. Однако если один из опекунов не военный, его могут мобилизовать;
- - Отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей муж (жена) уже проходит военную службу;
- - Родители несовершеннолетних детей-инвалидов, а также детей с рядом тяжелых заболеваний;
- - Усыновители детей-инвалидов (условие – такие дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишенными родительской опеки);
- - Для супругов инвалидов третьей группы ввели ограничения. Они освобождаются от мобилизации только в случае инвалидности, установленной в результате онкологического заболевания, отсутствия конечности, церебрального паралича и других заболеваний.
- — Кто имеет троих и больше несовершеннолетних детей;
- — Лица до 25 лет, однако они могут попасть в армию добровольно;
- — Лица забронированы на период мобилизации и военного положения.
Отметим, что Верховная Рада будет голосовать за эти и другие поправки к законопроекту о мобилизации, таким образом, конечная версия может иметь другие положения об отсрочке от мобилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны хотят упростить мобилизацию и объяснили, откуда будут брать информацию о военнообязанных.
Также "Комментарии" писали о том, что в новом законопроекте о мобилизации отклонили правку о демобилизации.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделитесь своим мнением!