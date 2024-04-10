Кто будет иметь отсрочку от мобилизации по новому законопроекту

Верховная Рада 10-11 апреля готовится к принятию нового законопроекта о мобилизации, который изменяет порядок оповещения населения, военного учета, призыва и другие правила мобилизации. Профильный комитет завершил пересмотр правок, в частности, в отношении лиц, которым предоставляется отсрочка от мобилизации.



Кто получит отсрочку от мобилизации. Фото из открытых источников

Члены комитета по национальной безопасности, обороне и разведке одобрили правки, которые попадут в Верховную Раду на голосование.

Согласно этим правкам, не подлежат призыву или же получают отсрочку от мобилизации:

— Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование более высокого уровня, чем предыдущее. Таким образом, студенты, получающие второе высшее образование, теряют право на отсрочку. Отсрочку для аспирантов оставили.

— Инвалиды всех групп и те, кто не проходит по здоровью. У них будет отсрочка от 6 до 12 месяцев, но потом снова им нужно пройти ВЛК;

— Освобождаются от мобилизации те, кто имеет на иждивении родителей с инвалидностью 1 и 2 групп. Однако если один из опекунов не военный, его могут мобилизовать;

- Отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей муж (жена) уже проходит военную службу;

- Родители несовершеннолетних детей-инвалидов, а также детей с рядом тяжелых заболеваний;

- Усыновители детей-инвалидов (условие – такие дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишенными родительской опеки);

- Для супругов инвалидов третьей группы ввели ограничения. Они освобождаются от мобилизации только в случае инвалидности, установленной в результате онкологического заболевания, отсутствия конечности, церебрального паралича и других заболеваний.

— Кто имеет троих и больше несовершеннолетних детей;

— Лица до 25 лет, однако они могут попасть в армию добровольно;

— Лица забронированы на период мобилизации и военного положения.

Отметим, что Верховная Рада будет голосовать за эти и другие поправки к законопроекту о мобилизации, таким образом, конечная версия может иметь другие положения об отсрочке от мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны хотят упростить мобилизацию и объяснили, откуда будут брать информацию о военнообязанных.

Также "Комментарии" писали о том, что в новом законопроекте о мобилизации отклонили правку о демобилизации.