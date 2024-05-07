Крымский мост нужно уничтожить. Аналитик на пальцах объяснил, почему ВСУ это должны сделать

Одна из мониторинговых групп OSINT заявила о том, что якобы уже нет необходимости в том, чтобы уничтожать Крымский мост. По их выводам, якобы этот мост оккупантов уже утратил свою значимость, поскольку враги его почти не используют для того, чтобы перебрасывать свою военную технику. Но, там также признали, что по этому мосту продолжают поставлять гражданские грузы на оккупированную территорию Крыма, а также идут по мосту и пассажирские перевозки.

Крымский мост

Выводы мониторинговой группы, мягко говоря, удивили военного обозревателя Александра Коваленко. Он заявил, что перевозки по Керченскому мосту боеприпасов и военной техники для оккупационных войск и дальше продолжаются. По его информацию, в Керчь и дальше регулярно прибывают составы с военной компонентой.

Также, как подчеркнул Коваленко, по Крымскому мосту и дальше поставляют нефтепродукты для оккупационной армии. Относительно пассажирских перевозок, о которых говорят представители мониторинговой группы, то по словам Коваленко, речь идет о переброске вражеского контингента.

"ЖД-ветка, что автомобильная, продолжают активно использоваться", — заявил Коваленко.

При этом эксперт подчеркнул, что аннексированный Крым и дальше отыгрывает важную роль транзитного, а также логистического узла. По его словам, этот узел заменить не сможет ни дорога через оккупированные Мариуполь или Бердянск.

Коваленко заявил, что только Крымский мост способен обеспечить оккупационную группировку в режиме 24 на 7 всем необходимым для войны.

По словам эксперта, в этом контексте очень странно звучит вывод аналитиков о том, что Крымский мост уже уничтожать не стоит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, когда по мнению разведки будет уничтожен Крымский мост.



