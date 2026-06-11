Крым окажется в тотальной изоляции: Мадяр сделал анонс громкой спецоперации

Украинские военные формируют новую масштабную кампанию, целью которой является максимальное усложнение и фактическое прекращение российского логистического обеспечения временно оккупированного Крыма. Основной упор делается на действиях Сил беспилотных систем (СБС), которые должны установить контроль над ключевыми транспортными направлениями на южном театре боевых действий.

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Подробности предстоящей операции в комментарии Reuters раскрыл командующий СБС, майор Роберт Бровди "Мадяр". По его словам, украинские подразделения уже перешли к активной фазе поражения вражеской инфраструктуры, в том числе складов горючего и объектов, обеспечивающих движение российской техники. Это уже дало ощутимый эффект: интенсивность передвижения оккупационных сил по трассе "Новороссия" за последний период уменьшилась более чем на 66%.

"Мы изолируем Крым в ближайшее время", — подчеркнул Бровди, комментируя целые операции.

Он также предположил, что в ближайшие месяцы украинские силы смогут достичь устойчивого огневого контроля над этим стратегическим логистическим маршрутом. Поражение вражеской техники на открытых участках он сравнил с "охотой на куропаток в чистом поле", подчеркивая уязвимость российских транспортных колонн.

Главной целью кампании является создание условий, при которых российские войска будут вынуждены пересмотреть возможности содержания Крыма и усложнить любые поставки на остров. Украинская сторона рассчитывает, что системное давление на логистику приведет к постепенному истощению оккупационной группировки и заставит отступить из региона или значительно ограничить свое присутствие.

"Комментарии" уже писали, что следующий саммит "Большой семерки" будет сосредоточен на двух острейших международных конфликтах — войне в Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Именно эти вопросы будут определять повестку дня встреч лидеров ведущих стран мира, пишет Reuters.