Крим опиниться у тотальній ізоляції: Мадяр зробив анонс гучної спецоперації

Українські військові формують нову масштабну кампанію, метою якої є максимальне ускладнення та фактичне припинення російського логістичного забезпечення тимчасово окупованого Криму. Основний акцент робиться на діях Сил безпілотних систем (СБС), які мають встановити контроль над ключовими транспортними напрямками на південному театрі бойових дій.

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Подробиці майбутньої операції у коментарі Reuters розкрив командувач СБС, майор Роберт Бровді "Мадяр". За його словами, українські підрозділи вже перейшли до активної фази ураження ворожої інфраструктури, зокрема складів пального та об’єктів, що забезпечують рух російської техніки. Це вже дало відчутний ефект: інтенсивність пересування окупаційних сил трасою "Новоросія" за останній період зменшилася більш ніж на 66%.

"Ми ізолюємо Крим найближчим часом", — наголосив Бровді, коментуючи цілі операції.

Він також припустив, що протягом найближчого місяця українські сили зможуть досягти стійкого вогневого контролю над цим стратегічним логістичним маршрутом. Ураження ворожої техніки на відкритих ділянках він порівняв із "полюванням на куріпок у чистому полі", підкреслюючи вразливість російських транспортних колон.

Головною метою кампанії є створення умов, за яких російські війська будуть змушені переглянути можливості утримання Криму та ускладнити будь-яке постачання на півострів. Українська сторона розраховує, що системний тиск на логістику призведе до поступового виснаження окупаційного угруповання та змусить його відступити з регіону або значно обмежити свою присутність.

"Коментарі" вже писали, що наступний саміт "Великої сімки" буде зосереджений на двох найгостріших міжнародних конфліктах — війні в Україні та ситуації на Близькому Сході. Саме ці питання визначатимуть порядок денний зустрічей лідерів провідних країн світу, пише Reuters.