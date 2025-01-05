Крушение вертолета в России: стало известно, кто был за штурвалом

Российский боевой вертолет Ми-28 в Воронежской области был сбит огнем ПВО РФ. Оккупанты делают вид, что причиной катастрофы была техническая неисправность. Экипаж борта погиб, сообщает 5 января портал "Комментарии" со ссылкой на экс-советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Российский Ми-28 под Воронежем уничтожила дружественным огнем ПВО РФ, выяснили в украинском сопротивлении. Фото: Википедия

"Официальная причина: техническая неисправность при попытке отразить атаку "неизвестных" дронов. Фактическая причина: очередной "успех" российского ПВО", — написал Андрющенко

Он сообщил со ссылкой на данные источников группы "Информационное сопротивление", что пилотировал российский Ми-28 Даниил Кузнецов, штурманом был Александр Королев. Оба оккупанта погибли.

Как писал портал "Комментарии", 1 января потерпел крушение российский боевой вертолет Ми-28 . Предполагаемое место катастрофы находится в Воронежской области, примерно в 250 километрах от зоны боевых действий. Это уже не первая авиационная катастрофа российских военных вертолетов за последние месяцы. В октябре 2024 года произошло сразу три аварии: в районе Керченского пролива, Кировской области и Нижегородской области. Тогда погибли не менее четырех человек, а пятеро получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские пропагандисты впали в панику после потери вертолетов в Крыму. Это произошло после того, как морские дроны Magura V5 31 декабря 2024 года уничтожили два российских вертолета в Черном море.

Новогодние праздники стали очень "урожайными" для оккупантов: кроме еще одного сбитого "дружественным огнем" Ми-28, они потеряли два вертолета Ми-8, еще один был поврежден. По официальной статистике Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 5 января поражен 331 российский вертолет.