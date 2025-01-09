Крупный украинский город под угрозой: Россия может зайти с тыла

Российские войска продолжают штурмы в районе Купянска Харьковской области. Линия фронта находится в двух километрах от границы города. Об этом сообщает 9 января портал "Комментарии" со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрея Беседина.

В Купянске есть угроза окружения, враг в двух километрах от города и наступает. Фото: Status Quo

Глава ГВА назвал обстановку возле города "очень сложной". Он пояснил, что только за 8 января россияне совершили более 12 штурмов в направлении Петропавловка — Голубовка, которое относят к центральной части Купянска. Также войска РФ пытаются выйти на основную трассу Сватово — Купянск, чтобы зайти на левобережье города.

"Враг пытается закрепиться в городе Двуречная, это правобережная часть Оскола. Если ему удастся перебросить технику на правый берег, то будет угроза захода в тыл на Волчанском направлении и в Купянске", — сказал Беседин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Изюм оказался под угрозой. Кроме того, в Лиманском направлении сложилась угрожающая ситуация, которая требует немедленных решений Ставки, Верховного главнокомандующего, отметил военный журналист Юрий Бутусов. По его словам, враг прорвал фронт на Лиманском направлении на двух участках. Первый участок – возле села Песчаное Купянского района, где россиянам удалось прорваться к реке Оскол и рассечь наши позиции на Оскольском плацдарме. Если враг полностью захватит рубеж на Осколе, это позволит РФ наступать в обход Купянска и продвигаться в Изюм, предупредил журналист.

"Комментарии" сообщали о попытках россиян прорваться в Купянск. Враг действует методом окружения и пытается таким образом вытеснить украинские силы.







