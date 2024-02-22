"Кровоспас" не останавливает кровотечения и приводит к смертям, военные медики бьют тревогу - активист

Военные врачи и парамедики жалуются на несертифицированное гемостатическое изделие "Кровоспас", которое не останавливает кровотечения в полевых условиях, однако продолжает массово попадать на передовую вместе с китайскими турникетами.

Гемостатическое изделие "Кровоспас" (фото из открытых источников)

Об этом сообщает активист и блогер "Движения территориальных общин" Андрей Дорошенко.

"Тот самый "Кровоспас", не имеющий необходимых сертификатов качества, производится нелегально кустарным способом, и попадает на фронт. Против производителей возбуждены уголовные дела, однако стараниями недобросовестных лиц он до сих пор попадает на передовую", — пишет Дорошенко.

По его словам, лица, организовавшие нелегальное производство подделок для фронта, производят "Кровоспас" подвальным способом, и никто не знает и не контролирует, из чего делают изделия для остановки кровотечений на передовой. Однако парамедики кричат о серьезных проблемах с этим продуктом в боевых условиях.

"Китайские турникеты рвутся, а "Кровоспас" замерзает при низких и минусовых температурах, не останавливает кровотечения и не спасает жизнь защитников.

Отзывы о "Кровоспасе" отрицательные, и он только усложняет ситуацию со спасением раненых военнослужащих. Когда медикам на фронте, в критических ситуациях, где каждая секунда может решить судьбу раненого, приходится бороться не только за жизнь, но и с такмедовским хламом, и исправлять безответственность любителей голенища. Это делает работу медиков по спасению жизней на фронте еще более сложной", – заявляет блоггер.

Дорошенко публикует отзывы фронтовых парамедиков и военных, которые призывают не использовать "Кровоспас" и описывают проблемы при спасении раненых на передовой и во фронтовых стабилизационных пунктах.





Активист отмечает, что цена попадания нелегально изготовленной, низкокачественной медицинской продукции на фронт – это жизнь раненых солдат и призывает правоохранительные органы не бездействовать и прекратить несертифицированное производство и остановить попадание "Кровоспаса" на передовую.

"Это в первую очередь касается органов государственной власти, в частности Госликслужбы, и правоохранительных органов и Нацполиции, которые должны наконец остановить неконтролируемое распространение и попадание на передовую этого несертифицированного продукта, наказать организаторов преступной деятельности по всей строгости военного времени, иначе это будет иметь катастрофические последствия". , – отмечает Андрей Дорошенко.

Как сообщалось ранее, "Кровоспас" не сертифицировано медицинское изделие, которое попадает на фронт. Также СМИ публиковались фото , на которых зафиксированы условия изготовления гемостатика "Кровоспас" с нарушением санитарных норм.