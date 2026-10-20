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Кровавый удар по Краматорску: много погибших и раненых

Четыре авиабомбы по городу: полиция задокументировала очередное военное преступление РФ в Краматорске

20 октября 2026, 15:56
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска нанесли жестокий авиаудар по гражданской инфраструктуре Краматорска. На месте попаданий развернута масштабная спасательная и следственная операция.

Кровавый удар по Краматорску: много погибших и раненых

Последствия ударов по Краматорску. Фото: Нацполиция

Военные РФ совершили налет в утреннее время.

"Сегодня в 10:04 армия РФ атаковала Краматорск четырьмя авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК", — сообщили в правоохранительных органах.

В растерзанных обстрелом кварталах работают следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники и патрульная полиция, которые оказывают первую помощь и фиксируют доказательства очередного преступления.

                                                                                                                                                              

Кровавый удар по Краматорску: много погибших и раненых - фото 2
Кровавый удар по Краматорску: много погибших и раненых - фото 2
Кровавый удар по Краматорску: много погибших и раненых - фото 2
Кровавый удар по Краматорску: много погибших и раненых - фото 2

В результате мощных взрывов не обошлось без жертв среди мирного населения. Спасатели констатировали смерть нескольких местных жителей.

"Во время вражеской атаки погибли трое мужчин в возрасте 42, 47 и 48 лет", — отмечают в полиции. Известно, что это были местные коммунальщики.

Кроме погибших, зафиксировано большое количество пострадавших, нуждавшихся в срочной госпитализации. Медики борются за жизнь гражданских граждан, оказавшихся в эпицентре взрывов. По официальным данным, "ранения получили две женщины 65 и 66 лет и трое мужчин – 38, 65, 67 лет". Врачи отмечают, что "у пострадавших диагностированы обломочные ранения и минно-взрывные травмы" разной степени тяжести.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Днепре произошло несколько обстрелов, из-за попадания погибли два человека.



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