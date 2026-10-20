Кровавый удар по Краматорску: много погибших и раненых

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска нанесли жестокий авиаудар по гражданской инфраструктуре Краматорска. На месте попаданий развернута масштабная спасательная и следственная операция.
Последствия ударов по Краматорску. Фото: Нацполиция
Военные РФ совершили налет в утреннее время.
В растерзанных обстрелом кварталах работают следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники и патрульная полиция, которые оказывают первую помощь и фиксируют доказательства очередного преступления.
В результате мощных взрывов не обошлось без жертв среди мирного населения. Спасатели констатировали смерть нескольких местных жителей.
Кроме погибших, зафиксировано большое количество пострадавших, нуждавшихся в срочной госпитализации. Медики борются за жизнь гражданских граждан, оказавшихся в эпицентре взрывов. По официальным данным, "ранения получили две женщины 65 и 66 лет и трое мужчин – 38, 65, 67 лет". Врачи отмечают, что "у пострадавших диагностированы обломочные ранения и минно-взрывные травмы" разной степени тяжести.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Днепре произошло несколько обстрелов, из-за попадания погибли два человека.