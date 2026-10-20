Кривавий удар по Краматорську: багато загиблих та поранених

Російські окупаційні війська завдали жорстокого авіаудару по цивільній інфраструктурі Краматорська. На місці влучань розгорнуто масштабну рятувальну та слідчу операцію.

Наслідки ударів по Краматорську. Фото: Нацполіція

Військові РФ здійснили наліт у ранковий час.

"Сьогодні о 10:04 армія рф атакувала Краматорськ чотирма авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК", — повідомили в правоохоронних органах.

Наразі у розтерзаних обстрілом кварталах працюють слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та патрульна поліція, які надають першу допомогу та фіксують докази чергового злочину.

Внаслідок потужних вибухів не обійшлося без жертв серед мирного населення. Рятувальники констатували смерть кількох місцевих мешканців.

"Під час ворожої атаки загинуло троє чоловіків віком 42, 47 та 48 років", — зазначають у поліції. Відомо, що це були місцеві комунальники.

Окрім загиблих, зафіксовано велику кількість постраждалих, які потребували термінової госпіталізації. Медики борються за життя цивільних громадян, які опинилися в епіцентрі вибухів. За офіційними даними, "поранення отримали дві жінки 65 і 66 років та троє чоловіків – 38, 65, 67 років". Лікарі зазначають, що "у постраждалих діагностовано уламкові поранення та мінно-вибухові травми" різного ступеня важкості.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні у Дніпрі сталося декілька обстрілів, через влучання загинуло двоє людей.