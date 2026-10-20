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Кривавий удар по Краматорську: багато загиблих та поранених

Чотири авіабомби по місту: поліція задокументувала черговий воєнний злочин РФ у Краматорську

20 жовтня 2026, 15:56
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська завдали жорстокого авіаудару по цивільній інфраструктурі Краматорська. На місці влучань розгорнуто масштабну рятувальну та слідчу операцію.

Кривавий удар по Краматорську: багато загиблих та поранених

Наслідки ударів по Краматорську. Фото: Нацполіція

Військові РФ здійснили наліт у ранковий час.

"Сьогодні о 10:04 армія рф атакувала Краматорськ чотирма авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК", — повідомили в правоохоронних органах.

Наразі у розтерзаних обстрілом кварталах працюють слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та патрульна поліція, які надають першу допомогу та фіксують докази чергового злочину.

                                                                                                                                                              

Кривавий удар по Краматорську: багато загиблих та поранених - фото 2
Кривавий удар по Краматорську: багато загиблих та поранених - фото 2
Кривавий удар по Краматорську: багато загиблих та поранених - фото 2
Кривавий удар по Краматорську: багато загиблих та поранених - фото 2

Внаслідок потужних вибухів не обійшлося без жертв серед мирного населення. Рятувальники констатували смерть кількох місцевих мешканців.

"Під час ворожої атаки загинуло троє чоловіків віком 42, 47 та 48 років", — зазначають у поліції. Відомо, що це були місцеві комунальники.

Окрім загиблих, зафіксовано велику кількість постраждалих, які потребували термінової госпіталізації. Медики борються за життя цивільних громадян, які опинилися в епіцентрі вибухів. За офіційними даними, "поранення отримали дві жінки 65 і 66 років та троє чоловіків – 38, 65, 67 років". Лікарі зазначають, що "у постраждалих діагностовано уламкові поранення та мінно-вибухові травми" різного ступеня важкості.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні у Дніпрі сталося декілька обстрілів, через влучання загинуло двоє людей.



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