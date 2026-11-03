Кровавый террор в Камышевахе: количество жертв удара ФАБ-3000 возросло

Число жертв жестокого военного преступления российской армии в поселке Камышеваха на Запорожье стремительно увеличивается. На следующий день после страшного обстрела спасатели продолжают находить тела погибших под обломками разрушенных построек.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: ОВА

"Уже 29 погибших: увеличивается количество жизней, унесших российские управляемые авиабомбы в Камышевахе", — сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Чиновник подчеркнул, что оккупанты действовали максимально цинично, избрав своей мишенью наименее защищенных граждан.

"Враг прицельно ударил ФАБ-3000 по громаде, попав просто по людям, пришедшим получать гуманитарную помощь", — констатировал он.

Среди тех, кто первым попал под удар и погиб, оказались сотрудник полиции и два бойца ГСЧС, которые помогали гражданским.

Накануне захватчики выпустили по центру населенного пункта не менее девяти сверхмощных бомб типа ФАБ-3000. Один из прилетов пришел непосредственно в укрытие, где скрывались местные жители.

"Масштаб трагедии страшен. За каждой цифрой — человеческая жизнь, потерявшая самых дорогих семья или до сих пор ожидающая известие о близких", — рассказал представитель Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По его словам, под завалами до сих пор может находиться множество людей, судьба которых остается неизвестной.

"Еще пять человек ранены, 48 считаются пропавшими без вести, — добавил Семикин, выразив соболезнования пострадавшим. — Не теряем надежды найти тех, чья судьба до сих пор неизвестна".

В настоящее время медики борются за жизнь раненых. По словам Ивана Федорова, "под наблюдением врачей остаются пять человек", и пострадавшим обеспечен весь комплекс необходимых медицинских услуг, пока на развалинах круглосуточно работают экстренные службы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 3 ноября российская армия совершила массированную атаку с применением баллистического вооружения на Днепропетровскую область и Харьков. Начиная с трех часов утра, жители областных центров и окрестных районов содрогались от серии чрезвычайно мощных взрывов.