Кровавый террор в Камышевахе: количество жертв удара ФАБ-3000 возросло

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Недилько Ксения
Число жертв жестокого военного преступления российской армии в поселке Камышеваха на Запорожье стремительно увеличивается. На следующий день после страшного обстрела спасатели продолжают находить тела погибших под обломками разрушенных построек.
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: ОВА
Чиновник подчеркнул, что оккупанты действовали максимально цинично, избрав своей мишенью наименее защищенных граждан.
Среди тех, кто первым попал под удар и погиб, оказались сотрудник полиции и два бойца ГСЧС, которые помогали гражданским.
Накануне захватчики выпустили по центру населенного пункта не менее девяти сверхмощных бомб типа ФАБ-3000. Один из прилетов пришел непосредственно в укрытие, где скрывались местные жители.
По его словам, под завалами до сих пор может находиться множество людей, судьба которых остается неизвестной.
В настоящее время медики борются за жизнь раненых. По словам Ивана Федорова, "под наблюдением врачей остаются пять человек", и пострадавшим обеспечен весь комплекс необходимых медицинских услуг, пока на развалинах круглосуточно работают экстренные службы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 3 ноября российская армия совершила массированную атаку с применением баллистического вооружения на Днепропетровскую область и Харьков. Начиная с трех часов утра, жители областных центров и окрестных районов содрогались от серии чрезвычайно мощных взрывов.