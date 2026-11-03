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Кривавий терор у Комишувасі: кількість жертв удару ФАБ-3000 зросла

Обстріл укриття дев'ятьма авіабомбами: на Запоріжжі тривають пошуки десятків людей під завалами

3 листопада 2026, 08:03
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Недилько Ксения

Кількість жертв жорстокого воєнного злочину російської армії в селищі Комишуваха на Запоріжжі стрімко збільшується. Наступного дня після страшного обстрілу рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих під уламками зруйнованих споруд.

Кривавий терор у Комишувасі: кількість жертв удару ФАБ-3000 зросла

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: ОВА

"Вже 29 загиблих: збільшується кількість життів, які забрали російські керовані авіабомби у Комишувасі", — повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Посадовець наголосив, що окупанти діяли максимально цинічно, обравши своєю мішенню найменш захищених громадян.

"Ворог прицільно ударив ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу", — констатував він.

Серед тих, хто першими потрапив під удар і загинув, опинилися співробітник поліції та двоє бійців ДСНС, які допомагали цивільним.

Напередодні загарбники випустили по центру населеного пункту щонайменше дев’ять надпотужних бомб типу ФАБ-3000. Один із прильотів прийшов безпосередньо в укриття, де ховалися місцеві мешканці.

"Масштаб трагедії страшний. За кожною цифрою — людське життя, родина, яка втратила найдорожчих, або досі чекає на звістку про близьких", — розповів представник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, під завалами досі може перебувати величезна кількість людей, доля яких залишається невідомою.

"Ще п’ятеро людей поранені, 48 вважаються зниклими безвісти, — додав Семікін, висловивши співчуття постраждалим. — Не втрачаємо надії знайти тих, чия доля досі невідома".

Наразі медики борються за життя поранених. За словами Івана Федорова, "під наглядом лікарів лишаються п’ять людей", і постраждалим забезпечено весь комплекс необхідних медичних послуг, поки на руїнах цілодобово працюють екстрені служби.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 3 листопада російська армія здійснила масовану атаку із застосуванням балістичного озброєння на Дніпропетровську область та Харків. Починаючи з третьої години ранку, жителі обласних центрів та навколишніх районів здригалися від серії надзвичайно потужних вибухів.



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