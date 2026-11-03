Кривавий терор у Комишувасі: кількість жертв удару ФАБ-3000 зросла

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Недилько Ксения
Кількість жертв жорстокого воєнного злочину російської армії в селищі Комишуваха на Запоріжжі стрімко збільшується. Наступного дня після страшного обстрілу рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих під уламками зруйнованих споруд.
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: ОВА
Посадовець наголосив, що окупанти діяли максимально цинічно, обравши своєю мішенню найменш захищених громадян.
Серед тих, хто першими потрапив під удар і загинув, опинилися співробітник поліції та двоє бійців ДСНС, які допомагали цивільним.
Напередодні загарбники випустили по центру населеного пункту щонайменше дев’ять надпотужних бомб типу ФАБ-3000. Один із прильотів прийшов безпосередньо в укриття, де ховалися місцеві мешканці.
За його словами, під завалами досі може перебувати величезна кількість людей, доля яких залишається невідомою.
Наразі медики борються за життя поранених. За словами Івана Федорова, "під наглядом лікарів лишаються п’ять людей", і постраждалим забезпечено весь комплекс необхідних медичних послуг, поки на руїнах цілодобово працюють екстрені служби.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 3 листопада російська армія здійснила масовану атаку із застосуванням балістичного озброєння на Дніпропетровську область та Харків. Починаючи з третьої години ранку, жителі обласних центрів та навколишніх районів здригалися від серії надзвичайно потужних вибухів.