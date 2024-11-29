Кровавая катастрофа: сколько теперь Россия теряет ежедневно вояк во время штурмов

Враг продвигается на востоке Украины, применяя тактику безумных штурмов, которые заканчиваются кровавой катастрофой для плохо обученных, плохо управляемых, плохо обеспеченных российских формирований. Но в целом истощенные войной российские военные не готовы к тому, что сейчас от них требует Кремль. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Акс.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Аналитик отмечает, россияне идут напролом и несут огромные потери. Ежедневные подсчеты погибших и раненых россиян сейчас регулярно превышают 1500. Общее количество российских потерь после 33 месяцев широкомасштабной войны в Украине составляет от 600 000 до 730 000 человек.

К К примеру, 21 ноября длинная колонна российских автомобилей, которые, вероятно, принадлежали 3-й мотострелковой дивизии, подкатилась к позициям украинской 3-й штурмовой бригады к западу от Нововодяного на границе Донецкой и Харьковской областей. Россияне высадили там десятки пехотинцев, которые затем пошли дальше в пешем порядке. Но беспилотники и артиллерия 3-й штурмовой бригады преследовали машины, уничтожив или повредив несколько из них, переключившись в дальнейшем на российскую пехоту.

"Когда пыль и дым развеялись, российский штурмовой отряд был рассеян и разбит. Мертвая пехота устелила дорогу и поля. Самым удачливым русским посчастливилось отойти лишь на тысячу футов от их предполагаемой отправной точки в Нововодяном. Ни на одном этапе они не представляли существенной угрозы для позиций 3-й штурмовой бригады", – пишет автор публикации.

Он предполагает, что, скорее всего штурмовая группа РФ не получила значительной артиллерийской или воздушной поддержки. Россияне тогда даже не позаботились о том, чтобы выпускать дым во время продвижения, чтобы защититься от дронов.

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