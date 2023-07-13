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Критиковал командование: российского генерала выгнали с работы

Жалобу генерала Ивана Попова опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Командующий 58-й общевойсковой армией южного военного округа российских вооруженных сил, генерал-майора Иван Попов отстранен от командования армией. Это случилось после того, как генерал "на самом верху" перечислил проблемы военных и "обозначил все проблемные вопросы" находящихся на украинской территории захватчиков.

Критиковал командование: российского генерала выгнали с работы

Иван Попов (фото из открытых источников)

Очередную жалобу высшего военнослужащего в Telegram обнародовал депутат и представитель комитета по обороне в Государственной Думе Андрей Гурулев.


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Попов изложил все претензии в аудио обращении и жаловался на то, что его как командующего сняли с должности, а приказ о таком самоуправстве от имени министра обороны Сергея Шойгу был "сфабрикован за один световой день".

"Честно вам говорю: возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда нужно было либо умолчать и отчаяться, и скрыть то, что они не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами", — сказал отставной теперь генерал.

Попов утверждает, что "не имел права лгать во имя" уничтоженных российских оккупантов и "обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии". В их числе, как утверждает бывший командующий армией, отсутствие контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, массовая гибель и увечья  российских военнослужащих.

"Также поднял еще ряд других проблем, выразил это на самом высоком уровне — откровенно, предельно жестко. В связи с этим, пожалуй, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то… и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и самый напряженный момент", — заключил генерал-майор Попов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, о чем говорит ложь Шойгу об украинском контрнаступлении.



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