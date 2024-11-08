Критическое снижение мобилизационного возраста и мобилизация женщин: к чему готовиться украинцам



















В Украине ситуация идет к понижению мобилизационного возраста. Западные партнеры называли возраст и 20-ти и 18-ти лет. Однако власти не хотят принимать такое решение, ведь возникают риски для страны в долгосрочной перспективе. Такое видение выразил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью изданию DW, сообщает портал “Комментарии”.

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По его словам, понижение мобилизационного возраста приведет к значительному выезду населения за границу. "Люди дальше уезжают, дети уезжают, молодежи становится все меньше, а нетрудоспособного населения становится все больше. Одна из задач государства — делать страну привлекательной для людей. Чтобы они хотели здесь хотя бы остаться, не говоря уже о "воевать", ведь это уже немало. Дальше уже вопросы мотивации, работы с людьми", — сказал Чмут.

Также он добавил, что есть несколько разных социологических исследований, почему люди боятся, не идут или не хотят идти воевать. Чмут отметил, что есть "страхи", на которые государство не может повлиять — например, применение оккупантами КАБов.

"Вот как бы мы ни хотели, нет какого-то решения на сегодняшний день. Это настолько гибкая, дешевая, простая, массовая и смертоносная история, что мы не можем ничего сделать. И это проблема, которая реально отпугивает людей", — отметил председатель благотворительного фонда.

Кроме того, Чмут рассказал о других проблемах, в частности это подготовка и качество командиров, которые должны были устранять, но они только углубляются. Кроме того, людьми, не имеющими должного уровня подготовки, нужно выполнять боевые задания, и это тоже нелегко. Поэтому вопрос снижения мобилизационного возраста очень спорный.

Что касается мобилизации женщин, то глава фонда не считает это критично нужным сегодня. Он объяснил, что выступает за идею обязательной срочной службы для женщин. “Но если вы сегодня меня спрашиваете, поддержал бы я сейчас мобилизацию женщин. Я бы сказал точно нет. Почему? Ибо это великая крайность, учитывая, что мы получим и что мы потеряем. Мне кажется, мы потеряем гораздо больше и в среднесрочной перспективе и долгосрочной перспективе”, — отметил он.

Чмут порекомендовал тех, у кого есть энергия продвигать тему мобилизации женщин, направить ее на более прикладные направления и более конкретные цели.

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