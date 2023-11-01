Критически важно не прекращать поставки этого оружия: Кулеба с просьбой обратился к Блинкену

Эффективность американских ракет ATACMS уже неоднократно себя подтвердила н поле боя в Украине. Поэтому очень важно, чтобы США и в дальнейшем предоставляли это вооружение Украине. Как передает портал "Комментарии", на этом акцентировал внимание министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Кулеба и Блинкен. Фото: из открытых источников

"Я поблагодарил США за критически важную военную помощь, в частности, за очень эффективные системы ATACMS, и подчеркнул важность их дальнейшего предоставления", – написал Дмитрий Кулеба в соцсети .

Дипломаты также обсудили прогресс, достигнутый на недавней встрече по "формуле мира" на Мальте, и договорились продолжать "работать вместе для достижения справедливого и прочного мира в Украине".

Об обсуждении встречи на Мальте и ситуации на поле боя по результатам разговора сообщили и в Госдепе.

"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению предоставления Украине поддержки, необходимой для защиты ее независимости и защиты ее народа", – говорится в сообщении.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.

Новоизбранный спикер палаты республиканец Майк Джонсон на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате отдельно. По его словам, помощь, которую оказывают Киеву, следует рассматривать более тщательно.

Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с помощью Украине: какие есть варианты развития событий в США.



