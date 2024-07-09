"Крики доносились из-под завалов": директор "Охматдета" рассказал в ООН о теракте РФ

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Марьян Ощановский
В ходе атаки РФ на здание "Охматдета" в Киеве в детской больнице проводили три сложных операции. Об этом рассказал директор "Охматдета" Владимир Жолнер на заседании Совета безопасности ООН, которое созвали по требованию Украины в связи с российским ударом 8 июля по больнице.
Последствия удара РФ по больнице "Охматдет". Фото из открытых источников
Директор "Охматдета" рассказал, что после ракетного удара РФ "крики доносились из-под завалов", а все вокруг "напоминало ад".
Он сообщил, что российская ракета попала в отделение реанимационной терапии и хронической интоксикации, в результате чего часть здания "Охматдета" полностью разрушена.
Ранее портал "Комментарии" писал, что постпред России в ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в "чудесах эквилибристики", поскольку они якобы пытаются "выгородить киевский режим", поскольку именно он виноват в ударе по детской больнице "Охматдет". При этом он заявил, что "правда западных коллег не интересует", но Россия все же намерена ее рассказать.
В ответ постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица разнес представителя кремлевской власти и рассказал о преступлении оккупантов против детей. Кислица подчеркнул, что "Россия как рак, но хуже". Поэтому нужно и дальше бороться с врагом.
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