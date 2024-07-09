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"Крики доносились из-под завалов": директор "Охматдета" рассказал в ООН о теракте РФ

В момент российского удара в больнице проводили три операции

9 июля 2024, 22:02
Автор:
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Марьян Ощановский
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В ходе атаки РФ на здание "Охматдета" в Киеве в детской больнице проводили три сложных операции. Об этом рассказал директор "Охматдета" Владимир Жолнер на заседании Совета безопасности ООН, которое созвали по требованию Украины в связи с российским ударом 8 июля по больнице.

"Крики доносились из-под завалов": директор "Охматдета" рассказал в ООН о теракте РФ

Последствия удара РФ по больнице "Охматдет". Фото из открытых источников

"За 2,5 года войны России против Украины персонал сделал все для того, чтобы во время каждой атаки они могли сохранять жизнь и минимизировать смерть. Дети были на капельницах, диализе, в реанимациях", – сообщил Владимир Жолнер.

Директор "Охматдета" рассказал, что после ракетного удара РФ "крики доносились из-под завалов", а все вокруг "напоминало ад".

Он сообщил, что российская ракета попала в отделение реанимационной терапии и хронической интоксикации, в результате чего часть здания "Охматдета" полностью разрушена.

"В Украине будут серьезные долгосрочные последствия для медицинской сферы лечения детей. Эта атака нанесла серьезный урон. Граждане будут еще долго ощущать ее последствия", — добавил Владимир Жолнер.

Ранее портал "Комментарии" писал, что постпред России в ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в "чудесах эквилибристики", поскольку они якобы пытаются "выгородить киевский режим", поскольку именно он виноват в ударе по детской больнице "Охматдет". При этом он заявил, что "правда западных коллег не интересует", но Россия все же намерена ее рассказать.

В ответ постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица разнес представителя кремлевской власти и рассказал о преступлении оккупантов против детей. Кислица подчеркнул, что "Россия как рак, но хуже". Поэтому нужно и дальше бороться с врагом.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BHdDkbSRunk
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