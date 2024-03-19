Кремлевская пропагандистка высмеяла русскоязычных беженцев из Украины

На российском телевидении показали сюжет об украинских беженцах, которых якобы изгнали из Европейского Союза за то, что многие ели.

На росСМИ высмеяли украинских беженцев. Фото из открытых источников

На сюжет, который показали в эфире программы кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой, обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

"Скабеева насмехается над украинскими беженцами, которых ее же страна оставила без домов. Поскольку беженцами стали в большинстве своем жители тех регионов, где продолжаются боевые действия, речь идет именно о русскоязычных гражданах из Донбасса, Харьковской, Херсонской областей и Запорожья, которых Россия называет "своими" и "россиянами". Скабеева же злорадствует над их горем", — прокомментировал журналист скандальный сюжет на российском телевидении.

Поведение Скабеевой Денис Казанский назвал "важным напоминанием о том, что российские пропагандисты не люди".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.