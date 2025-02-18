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Кремль выставил ультиматум Украине: без этого подписания мирного соглашения не будет

Аналитики ISW отмечают, Кремль пытается делегитимизировать Украину в глазах стран Запада

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Кремль возвращается к предыдущим требованиям российского диктатора Владимира Путина и информационным операциям, направленным на признание нелегитимным руководства Украины перед странами Запада. Кампания активизировалась накануне встречи России и США в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кремль выставил ультиматум Украине: без этого подписания мирного соглашения не будет

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время заседания Совета Безопасности ООН 17 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя повторил требование Путина о том, что Украина должна провести выборы до имплементации любых мирных соглашений. Таким образом российский дипломат продолжает попытки Кремля, направленные на ложное признание нелегитимной действующей украинской власти.

Представитель Кремля Дмитрий Песков и экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук недавно также повторили недостоверные заявления Кремля о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным". Как отмечают в ISW, это свидетельствует о том, что Россия не имеет обязательств выполнять соглашения, заключенные с действующим правительством Украины.

"Очевидное нежелание Кремля идти на территориальные уступки, брать на себя обязательства соблюдать любое будущее мирное соглашение с Украиной или привлекать к этим переговорам европейских лидеров, ставит под сомнение готовность Путина к добросовестным переговорам, которые могли бы привести к долгосрочному миру в Украине и Европе в более широком смысле", — констатируют в Институте изучения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные Россией территории и должна уступить еще часть своих регионов. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-17-2025
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