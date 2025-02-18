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Кремль требует от Украины новых территориальных уступок: в США объяснили, что происходит

В ISW отметили, Москва хочет, чтобы Киев отказался даже от тех территорий, которые сегодня контролирует в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях

сегодня, 06:51
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Кравцев Сергей

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные Россией территории и должна уступить еще часть своих регионов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Кремль требует от Украины новых территориальных уступок: в США объяснили, что происходит

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, Небензя дал понять, что Кремль хочет отказа Киева от Крыма, оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые якобы "навсегда" стали частью России. Он также заявил, что Украина должна согласиться на пересмотр территориальных границ в рамках мирных переговоров, отдав России территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролируются Киевом.

Кроме этого, Небензя отметил, что будущая Украина должна стать нейтральным государством без членства в военных альянсах и без права вступать в блоки безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в тот же день, отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны России.

"Его заявление отражает предыдущее требование правителя РФ Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина должна вывести свои войска и передать России любые неоккупированные территории в указанных четырех областях", – говорится в отчете.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-17-2025
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