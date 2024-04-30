Кремль вспомнил о «стамбульских договоренностях». Какую идею продвигает

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Ткачик Олеся
На прошлой неделе западные СМИ, такие как Foreign Affairs и Die Welt вышли с материалами о мирных переговорах, которые проходили между Украиной и РФ в 2022 году. При этом они ссылались на проект так называемого мирного договора. Как отметил политолог Владимир Фесенко, вряд ли появление обеих статей на одну и ту же тему, с одним и тем же "секретным документом" в качестве главного источника информации, является совпадением.
Стамбульские соглашения
Как отметил Фесенко, то, что это российский проект мирного договора, понятно из содержания публикаций, и прямо признается в статье в "Foreign Affairs". Однако в статье в "Die Welt" его называют почти согласованным договором. Какое же согласование, если в обеих публикациях признается, что украинская сторона отвергла целый ряд пунктов этого "договора".
При этом политолог отмечает, что поскольку это российский проект договора, то передать его авторам публикаций в "Foreign Affairs" и "Die Welt" могла только российская сторона. В этой связи возникает логичный вопрос: а с какой целью это было сделано? И почему именно сейчас?
Как считает Фесенко, цель этой "утечки" "секретного документа" становится понятной из тональности и содержания упомянутых статей.
При этом авторы западных СМИ, верят в договороспособность российского диктатора Владимира Путина, и намекают на договоронеспособность украинской стороны.
Фесенко считает, что "утечка" "секретного документа", осуществленная через публикации в "Foreign Affairs" и "Die Welt" это информационно-психологическая спецоперация Кремля, направленная на продвижение российских условий завершения войны России против Украины, и, соответственно, на подрыв украинской позиции, "формулы мира Президента Зеленского".
Фесенко уверен, что главный интерес Кремля не в том, чтобы напомнить о своем проекте мирного договора, а в том, чтобы подорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, который будет посвящен обсуждению "формулы мира" Президента Зеленского. Кремль стремится навязать свою логику завершения войны в Украине, и свои условия мира, подчеркнул эксперт.
По его мнению, для того, чтобы добиться реального мира и равноправных мирных переговоров путинскую "стратегию мира" надо обратить против него самого. То есть, подчеркивает эксперт, Путина надо принуждать к миру силовым, военным путем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина якобы готовится к мирным переговорам в июне.
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