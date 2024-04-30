Кремль вспомнил о «стамбульских договоренностях». Какую идею продвигает

На прошлой неделе западные СМИ, такие как Foreign Affairs и Die Welt вышли с материалами о мирных переговорах, которые проходили между Украиной и РФ в 2022 году. При этом они ссылались на проект так называемого мирного договора. Как отметил политолог Владимир Фесенко, вряд ли появление обеих статей на одну и ту же тему, с одним и тем же "секретным документом" в качестве главного источника информации, является совпадением.

Стамбульские соглашения

"Что касается "секретного документа", то это российский проект мирного договора, который Путин показывал на телекамеры летом прошлого года во время встречи с африканскими лидерами. Уже тогда дотошные журналисты обнаружили по кадрам видеосъемки, что "документ", который Путин демонстрировал как якобы парафированный договор, имеет пометку "проект" и дату 15 апреля", - отметил политолог.

Как отметил Фесенко, то, что это российский проект мирного договора, понятно из содержания публикаций, и прямо признается в статье в "Foreign Affairs". Однако в статье в "Die Welt" его называют почти согласованным договором. Какое же согласование, если в обеих публикациях признается, что украинская сторона отвергла целый ряд пунктов этого "договора".

При этом политолог отмечает, что поскольку это российский проект договора, то передать его авторам публикаций в "Foreign Affairs" и "Die Welt" могла только российская сторона. В этой связи возникает логичный вопрос: а с какой целью это было сделано? И почему именно сейчас?

Как считает Фесенко, цель этой "утечки" "секретного документа" становится понятной из тональности и содержания упомянутых статей.

"Два главных смысла этих публикаций: 1) войну можно было закончить еще два года назад, если бы был подписан "почти согласованный" мирный договор; 2) переговоры 2022 года и готовившийся мирный договор – это полезный урок, хороший пример для будущих мирных переговоров. А главный скрытый смысл обеих публикаций – приемлемость мира на российских условиях", — говорит политолог.

При этом авторы западных СМИ, верят в договороспособность российского диктатора Владимира Путина, и намекают на договоронеспособность украинской стороны.

"При этом вообще не вспоминается тот факт, что Россия после договорных игр весны 2022 года аннексировала все территории, которые она оккупировала в 2022 году. И все предполагавшиеся договоренности о статусе территорий, захваченных Россией, утратили всякий смысл", — подчеркнул эксперт.

Фесенко считает, что "утечка" "секретного документа", осуществленная через публикации в "Foreign Affairs" и "Die Welt" это информационно-психологическая спецоперация Кремля, направленная на продвижение российских условий завершения войны России против Украины, и, соответственно, на подрыв украинской позиции, "формулы мира Президента Зеленского".

"И это объясняет, почему упомянутые публикации появились именно сейчас. Формальный повод – вторая годовщина российского проекта мирного договора. По датам это очень заметно. Но авторы обеих публикаций, наверное, постыдились делать на этом акцент, поскольку это показало бы, что они работают в российских интересах. А может быть их использовали "втемную", сыграв на их желании опубликовать сенсационный материал", — считает политолог.

Фесенко уверен, что главный интерес Кремля не в том, чтобы напомнить о своем проекте мирного договора, а в том, чтобы подорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, который будет посвящен обсуждению "формулы мира" Президента Зеленского. Кремль стремится навязать свою логику завершения войны в Украине, и свои условия мира, подчеркнул эксперт.

"В перспективе мирные переговоры вполне возможны. Но не на российских условиях. Мир по-путински – это прелюдия к новой войне. Мы уже в этом убедились на собственном горьком опыте. И сторонникам мирных переговоров на Западе не стоит обольщаться по поводу миролюбивой риторики, которая периодически звучит из Кремля. Про мир Путин начинает говорить тогда, когда ему не удается добиться своих целей военным путем. Но при этом Путин пытается добиваться мира на своих условиях и с помощью военного шантажа", - уверен Фесенко.

По его мнению, для того, чтобы добиться реального мира и равноправных мирных переговоров путинскую "стратегию мира" надо обратить против него самого. То есть, подчеркивает эксперт, Путина надо принуждать к миру силовым, военным путем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина якобы готовится к мирным переговорам в июне.



