После стремительного прорыва украинских войск к Курску еще в августе 2024 года, когда им удалось захватить 250 квадратных миль территории возле Суджи, российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам и северокорейским подкреплениям выбить украинцев до февраля. Однако, даже имея преимущество 60 тысяч военных против 20 тысяч, российско-северокорейские подразделения смогли достичь лишь незначительных тактических успехов. Украинские войска продолжают оставаться на территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, о неудачах российских войск свидетельствуют недавние бои в Курской области. На поле боя многочисленные сгоревшие остатки техники вблизи Никольского – села, которое защищает 47-я механизированная бригада.

Бои во вторник стали типичным примером российской тактики. Штурмовая группа на бронемашинах, танках и даже пикапе двинулась в атаку средь бела дня по тем же дорогам, что и раньше. Украинские дроны быстро зафиксировали колонну, после чего ударные беспилотники атаковали технику, а М-2 47-й бригады добивали оставшихся скорострельными 25-мм пушками. Дроны с боеприпасами окончательно уничтожили другие машины, среди которых был и пикап.

Российским войскам удалось достичь лишь минимальных успехов в окрестностях выступления.

СМИ отмечает, потери РФ и ее союзников являются катастрофическими. По словам украинских чиновников, под Курском уже ликвидировано или ранено 30 000 российских военных. Среди северокорейцев потери достигли 4000 человек, включая высокопоставленных офицеров. Из-за недостатка бронетехники некоторые российские подразделения вынуждены идти в атаку на гражданских легковых авто.

Такой уровень потерь порождает серьезные проблемы в военном командовании РФ. Кремль рассчитывает, что ситуация в Украине еще хуже — и, возможно, не безосновательно.

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