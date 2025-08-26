Кремль уже начал с этим смиряться: названо главное фиаско Путина в Украине

Для российского диктатора Владимира Путина потенциальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским воспринимается как вызов и унижение, поскольку она может стать не только шагом к прекращению войны, но и противоречит агрессивным планам Кремля, заявил политтехнолог Олег Постернак.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его мнению, такой диалог потребовал бы от Путина продемонстрировать готовность к компромиссу, прямо противоречащему его стратегии: "Это определенным образом обязательство начать договариваться и зафиксировать движение к прекращению огня". Но, как утверждает эксперт, такой сценарий совсем не укладывается в кремлевскую логику.

По словам Постернака, Москва продолжает затягивать время, рассчитывая на новые захваты украинских территорий и усиление атак по гражданской инфраструктуре.

"Я сомневаюсь, может ли вообще такая встреча дать результат. Это большой вопрос. Но я понимаю, почему Украина стремится выйти на нее. Это отвечает интересам нашего государства", – отметил эксперт.

Основная цель Киева, по его мнению, показать неготовность Владимира Путина к мирным переговорам и его настроенность на дальнейшую агрессию.

Политтехнолог также отметил, что российский лидер зациклен и одержим Украиной, пытаясь навязать собственную, обезображенную интерпретацию войны. Единственной важной дипломатической победой он назвал встречу в формате безопасности, которая состоялась на Аляске.

По словам Постернака, Москва хоть и неохотно, но начинает отдавать себе отчет в реальности: тотального контроля над Украиной не будет.

"Она никогда не получит власть в Киеве. С этим Путину придется смириться", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт и майор запаса Алексей Гетьман поделился соображениями по поводу возможного участия Китая в миротворческой миссии на территории Украины. Он подчеркнул, что ключевым фактором остается нейтральность китайского контингента и недопущение сотрудничества с Россией.