Кремль согласится только на один формат миротворческой миссии в Украине

Иностранный контингент для миротворческих миссий на линии фронта в Украине должен состоять как из представителей стран-союзников Украины, так и тех государств, которым Россия готова доверять. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Радио NV.

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"Единственный вариант, который может сработать, на мой взгляд, это когда миротворцы не просто прибудут и расположатся в городах, таких как Одесса, Днепр или Ужгород. Они должны быть на линии разграничения, ведь там они смогут выполнять свою миссию", — пояснил Ступак.

Эксперт также поделился опытом других стран, включая Косово и Конго.

"По моему мнению, такая миссия должна быть под эгидой ООН и осуществляться совместно. Нужны представители западных стран, которым мы доверяем, таких как Великобритания, Франция, Германия или любые другие страны, которые на тот момент согласятся", — отметил он.

В то же время, Ступак подчеркнул, что, вероятно, придется привлечь и те страны, которые не полностью поддерживают Украину. Он также отметил, что Китай пока не поддерживает идею отправки миротворцев.

"Пока они отказываются. Поэтому необходимо создать смешанный контингент — например, бразильцев и белорусов, хотя нам это и не нравится. Это единственный способ обеспечить безопасность миротворцев, чтобы их не обстреливали российские артиллерии и беспилотники", — подчеркнул эксперт.

Ступак уточнил, что речь идет именно о миротворцах, которым доверяет российский президент Владимир Путин.

"Должен быть баланс. Страны, которым мы доверяем, и страны, которым доверяет Россия. Например, 20 тысяч миротворцев от каждой стороны. Иначе Россия будет воспринимать эти силы как агрессоров, которые помогают Украине, и они понесут потери. В результате это заблокирует любые подобные инициативы", — уверен Сту.

Как уже писали "Комментарии", отправление миротворцев в Украину рассматривалось как совместная миссия НАТО, впрочем, необходимо быть готовым к альтернативному европейскому предложению. Ведь уже сейчас вопрос отправки миротворцев вызывает множество неоднозначных мнений.