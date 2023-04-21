logo

BTC/USD

27990.15

ETH/USD

1911.80

LTC/USD

89.56

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль снял интригу – пора ли готовиться россиянам к новой волне мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль снял интригу – пора ли готовиться россиянам к новой волне мобилизации

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что о новой волне мобилизации в РФ речь не идет

сегодня, 13:37
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

На фоне введения электронных повесток в России в Кремле уверяют, что речь о новой волне мобилизации не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Кремль снял интригу – пора ли готовиться россиянам к новой волне мобилизации

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации", – отметил Дмитрий Песков.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


При этом главный рупор Кремля добавил, что в России сейчас совершенствуют всю систему работы военкоматов.

Напомним, 14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.                                                                                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — в стране-агрессоре – России, в рамках создания так называемой "информационной базы воинского учета", внедряется электронная повестка, юридическая сила которой будет приравнена к бумажному извещению из военкомата. Поддержаны Госдумой и другие новации, весьма напоминающие активную подготовку к всеобщей мобилизации, хоть в Кремле это отрицают. Что происходит и почему? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                      

Также издание "Комментарии" сообщало — почти год после первого Рамштайна: в чем больше всего нуждается Украина – какие ожидания. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20230421/mobilizatsiya-1866871624.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!