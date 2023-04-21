Кремль снял интригу – пора ли готовиться россиянам к новой волне мобилизации

На фоне введения электронных повесток в России в Кремле уверяют, что речь о новой волне мобилизации не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации", – отметил Дмитрий Песков.

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При этом главный рупор Кремля добавил, что в России сейчас совершенствуют всю систему работы военкоматов.

Напомним, 14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в стране-агрессоре – России, в рамках создания так называемой "информационной базы воинского учета", внедряется электронная повестка, юридическая сила которой будет приравнена к бумажному извещению из военкомата. Поддержаны Госдумой и другие новации, весьма напоминающие активную подготовку к всеобщей мобилизации, хоть в Кремле это отрицают. Что происходит и почему? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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