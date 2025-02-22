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Кремль скрывает эти цифры: сколько вояк РФ уже потеряла в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке

Только в Торецке россияне потеряли 12 498 военнослужащих

сегодня, 07:22
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 22 февраля мониторинговый аналитический проект DeepState обнародовал информацию о российских потерях в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке Донецкой области за период с апреля 2024 по февраль 2025 года. Общее количество потерь захватчика составило более 20 тысяч военнослужащих, из которых около 7,5 тысяч – безвозвратные потери.

Кремль скрывает эти цифры: сколько вояк РФ уже потеряла в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке

Потери российских войск. Фото из открытых источников

По данным аналитиков DeepState, в Торецке россияне потеряли 12 498 военнослужащих, из которых: 4 003 – безвозвратные потери (погибшие); 8 451 – санитарные потери (раненые); 44 – пленные.

В Белогоровке потери оккупантов достигли 3 013 военных: 1 543 – безвозвратные потери; 1 455 – санитарные потери; 15 – пленные.

В Часовом Яру потери врага составили 4 880 военнослужащих: 1 967 – безвозвратные потери; 2 897 – санитарные потери; 16 – пленные.

Аналитики отмечают, бои за данные населенные пункты продолжаются. Сражения тяжелые и кровопролитные, но Силы Обороны пытаются всеми силами и средствами сдержать россиян, не дав им возможности установить полный контроль над этими ключевыми городами.

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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21337
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