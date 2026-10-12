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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил о готовности провести выборы, однако необходимо установить перемирие на 60 дней. Ранее о необходимости избрать нового президента в Украине заявил президент США Дональд Трамп. Так что решение за Москвой. Однако в Кремле решили отказаться от прекращения огня.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что вышел Песков (пресс-секретарь президента Путина) и заявил, что на 60-дневное перемирие ради проведения в Украине выборов они не соглашаются.
Военный отметил: очевидно, что не появится новый лидер, равный сейчас по популярности Зеленскому и через 2 месяца не раскрутится. По его словам, есть рейтинговые, военные есть, есть Залужный, Буданов, Белецкий. Есть разные люди есть – Разумков, Гончаренко, Порошенко, Тимошенко.
Сазонов подчеркнул, что даже после смены президента ничего в политике Украины не изменится. Ведь подчеркнул, что такая позиция на переговорах, неуступчивость по отношению к территориям — это позиция Украины, не конкретного человека.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему опасно для Зеленского заявление о выборах в Украине.