Кремль резко отказал Украине: военный раскрыл, чего действительно боится Путин

Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил о готовности провести выборы, однако необходимо установить перемирие на 60 дней. Ранее о необходимости избрать нового президента в Украине заявил президент США Дональд Трамп. Так что решение за Москвой. Однако в Кремле решили отказаться от прекращения огня.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что вышел Песков (пресс-секретарь президента Путина) и заявил, что на 60-дневное перемирие ради проведения в Украине выборов они не соглашаются.

"Это понятно. В Кремле прекрасно понимают, что в этом случае результат предсказуем и ничего они не выиграют. Им вообще не очень нужны реальные выборы в Украине. Им нужны выборы как аргумент для затягивания переговоров и рычаг давления в длинном списке требований...", — пояснил Сазонов.

Военный отметил: очевидно, что не появится новый лидер, равный сейчас по популярности Зеленскому и через 2 месяца не раскрутится. По его словам, есть рейтинговые, военные есть, есть Залужный, Буданов, Белецкий. Есть разные люди есть – Разумков, Гончаренко, Порошенко, Тимошенко.

"Зеленский, по моему мнению, выиграет. 2 месяца будет не до того. Тем более когда Трамп наезжает на Зеленского, его рейтинг сразу растет. Когда Москва приезжает на Зеленского, его рейтинг растет еще сильнее. В этих условиях грех не выиграть. Скорее всего, это очень неприятно удивит и Москву, и Вашингтон. Президентом останется тот же человек”, — отметил военный.

Сазонов подчеркнул, что даже после смены президента ничего в политике Украины не изменится. Ведь подчеркнул, что такая позиция на переговорах, неуступчивость по отношению к территориям — это позиция Украины, не конкретного человека.

"И любой новый президент тоже будет отстаивать эту точку зрения, без всяких вариантов", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему опасно для Зеленского заявление о выборах в Украине.