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Кремль пытается скрыть потери в войне: что предприняли путинские власти

Аналитики ISW считают, что в России скрыли статистику соцвыплат, чтобы не вычислили их потери в войне

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российское правительство засекретило информацию о получателях услуг социальной поддержки в 2022 году, чтобы скрыть потери, которые российские войска понесли в первый год войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Кремль пытается скрыть потери в войне: что предприняли путинские власти

Потери России в войне против Украины. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что российское оппозиционное издание "Верстка" провело расследование Единой государственной информационной системы социальной защиты РФ и 4 марта сообщило, что соцзащита скрыла данные о получателях социальных выплат в 2022 году. Это также может быть связано с тем, чтобы скрыть неспособность правительства РФ выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.

"Верстка" отметила, что часть скрытых данных содержит информацию, которая может выявить масштабы потерь в Украине, например, показатели о "вдовах военнослужащих, погибших при прохождении военной службы" и "гражданах, получивших ранения, контузии, травмы и увечья при исполнении обязанностей военной службы".

Институт изучения войны предполагает, что статистику скрыли, чтобы предотвратить социальное недовольство, возникшее вокруг сообщений о потерях россиян в Украине. Этой информацией поделились только в 2023 и 2024 годах, когда линия Кремля относительно потерь России несколько консолидировалась, чтобы устранить социальные шоки. 

Эксперты предполагают, что Кремль также мог скрыть данные социальных служб за 2022 год, чтобы отвести внимание от своих проблем с предоставлением обещанных мер социальной поддержки различным лицам, особенно тем, кто пострадал от первого года войны.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-4-2024
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Обсуждения

Олег

сегодня, 07:51

Ха ха ха. А зеленый еврейский выблядок разве не прыховуе втраты? 30000 у него потери. Ох и мелкий, мерзкий, циничный еврейский выблядок. Миллион жизней на его совести, тварь еврейская проклятая. И дня не проходит, чтоб коллометр земли не сдали. Одно только и трындит по телевизору каждый вечер своей мерзкой разожравшейся харей и ничего общего с реальностью, сплошная ложь. Сволочь. С этой властью победы не будет, все у них на лжи и воровстве. Скриньте.


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