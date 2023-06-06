Кремль пытается скрыть конфликт с повстанцами, - ГУР

Об этом говорится в сообщении представителя ГУР Андрея Юсова , передает портал "Комментарии".
Андрей Юсов. Фото из открытых источников
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"В последние месяцы эти события только набирают обороты. Увеличивается география деятельности повстанцев, увеличивается
количество участников этих акций, и, в конце концов, мы должны рассматривать не
только отдельно взятые события на Белгородщине, но в целом так называемая
Россия сегодня — это несостоятельное государство, внутри которого огромное
количество споров.", — говорит Юсов.
По мнению представителя ГУР, события на Белгородщине не что иное, как нездоровая оценка ситуации центральными властями.
"Все что-нибудь боеспособное сосредоточено на оккупированных украинских территориях, а на территории самой РФ — беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что подобные конфликты могут распространяться в разных уголках этой территории, которая сейчас называется Россия", — подчеркнул он.
Как отмечает Юсов, вскоре конфликт дойдет и до Московской области. В то же время, в Кремле не перебрасывают из Украины войска, а пытаются ограничиться внутренними ресурсами.
"Есть информация о подготовке таких мер. Но тот факт, что они уже привлекают собственные вооруженные силы, в том числе армейскую авиацию, артиллерию — это уже факт доказанный, и, соответственно, дальше скрывать, что ничего не происходит, путинский режим уже просто не сможет" , – подытожил Юсов.
В британской разведке назвали ключевой фактор войны в ближайшие недели. В Минобороны Великобритании дали новый прогноз развития военных событий в Украине. За последние двое суток наблюдается значительное усиление боевых действий в Украине сразу на нескольких участках фронта. При этом значительно отличается основной фактор в войне, в ближайшее время. По мнению британской разведки, конфликт между НДП Вагнера и Министерством обороны России достиг наивысшего уровня.
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