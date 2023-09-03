Кремль привлекает иностранцев к войне в Украине: кого вербует Россия

Россия пытается вовлечь иностранцев в войну в Украине. Фото из открытых источников

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет разведки о войне в Украине. В новом сообщении указывается, что Кремль хочет избежать внутренней мобилизации и привлекает граждан других стран для военных действий в Украине.

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Россия использует несколько методов, как привлечь иностранцев в свои войска. Кремль распространяет онлайн-рекламу в соседних странах, в частности, это касается Армении и Казахстана. В рекламных объявлениях Россия предлагала первый платеж в размере 495 тыс. рублей (более 5 тыс. долларов), а дальше зарплату на уровне 190 тыс. рублей (около 2 тыс. долларов).

Кроме того, Кремль привлекает мигрантов из Центральной Азии, которым предлагает высокооплачиваемую работу, затем отбирает паспорта и отправляет на войну.

"У узбекских мигрантов-строителей в Мариуполе конфисковали паспорта и заставили их присоединиться к российской армии. В России есть не менее шести миллионов мигрантов из Средней Азии, которых Кремль, вероятно, считает потенциальными новобранцами", — пишет британская разведка.

Россия таким образом пытается привлечь дополнительные силы в свою армию, которая несет значительные потери в войне.

"Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в канун президентских выборов 2024 года", — сообщает разведка Британии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка указала на проблемы России из-за атаки украинских дронов.

Также "Комментарии" писали, сколько населенных пунктов уволила Украина за время летнего этапа контрнаступления против российских сил.